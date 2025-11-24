search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:15
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 12:42

Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

24.11.2025 12:42
adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, το οποίο βρίσκεται από σήμερα στα βιβλιοπωλεία.

«Εγώ δεν έχω καταλάβει τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, ειλικρινά.

Θέλει να κάνει μια καινούργια πολιτική προσπάθεια και ο σκοπός του είναι να την ξεκινήσει με μια απίστευτη κλωτσοπατινάδα με όλους τους πρώην συνεργάτες του;

Στο βιβλίο, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, έχει όσα έχει πει για τον κύριο Λαφαζάνη. Ασκεί κριτική στον Βαρουφάκη, τα βάζει με τον Πολάκη. Όλοι αυτοί δε θα πουν μια απάντηση στον Τσίπρα αύριο-μεθαύριο; Ε, μια εσείς θα παίζετε “η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε αυτό για τον Τσίπρα”, μια “ο Βαρουφάκης είπε αυτό”, ο Κασσελάκης, ο Πολάκης, ο Τσακαλώτος, η Αχτσιόγλου, ο Παππάς… άντε βγάλε άκρη», είπε αρχικά κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Παραμυθάς ο Τσίπρας», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στη συνέχεια μιλώντας στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «παραμυθά» και δήλωσε ότι η φράση «παπατζής» που χρησιμοποίησε σε άλλο σχόλιο που έκανε του ξέφυγε εν τη ρύμη του λόγου.

«Πάντα πουλούσε ο κ. Τσίπρας. Έγινε πρωθυπουργός και η αποτίμηση της θητείας του είναι ότι τα 3/4 του υπουργικού του συμβουλίου -άνθρωποι που ο ίδιος επέλεξε- ήταν περίπου ανίκανοί, τότε με αυτή του τη δήλωση πως θα διεκδικήσει ψήφο;», σημείωσε.

«Όλοι αυτοί τους οποίους κατηγορεί δεν θα πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ όμως θα μείνει», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

«Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ο Τσίπρας βλέπει το κενό»

Σε ερώτηση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη ποιος πιστεύει ότι είναι πιο ικανός να προσεγγίσει τον κεντροαριστερό κόσμο που θέλει αλλαγή σελίδας:

«Ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος έχω καταλήξει πως είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Εάν ο Ανδρουλάκης τραβούσε στοιχειωδώς και το ΠΑΣΟΚ ήταν τώρα πάνω από το 20% και διεκδικούσε τη νίκη δεν θα υπήρχε περιθώριο για νέα κόμματα.

Γιατί ο Τσίπρας τώρα θα κατεβεί; Γιατί βλέπει το κενό. Ότι δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα ο Ανδρουλάκης θα χάσει την επόμενη ημέρα 2 με 3 μονάδες» κατέληξε ο υπουργός Υγείας

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Έπρεπε να έχω ζητήσει από τον Παππά να αποσυρθεί μετά το 13-0 λόγω της απαράδεκτης επιπολαιότητάς του

Προϋπολογισμός 2026: Η κυβέρνηση επενδύει στα θετικά μέτρα, αλλά ψάχνει και… άσσο να τραβήξει από το μανίκι

Τσίπρας για δημοψήφισμα: Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αισιόδοξος ο Τραμπ, «κάτι καλό θα συμβεί» – Ο Ζελένσκι λέει ότι χρειάζονται κι άλλα βήματα

dimarxos-MA
ADVERTORIAL

Ισχυρό αίτημα για ίδρυση Σχολής παραδοσιακών τεχνών στην Τήνο ​

jimmy-cliff-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ (Videos)

agia-sofia-geranos
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία: Ερωτήματα για την ασφάλεια του ναού

billie-eilish-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το ντοκιμαντέρ «Hit me hard and Soft: The Tour» της Μπίλι Άιλις έρχεται στους κινηματογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:14
trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αισιόδοξος ο Τραμπ, «κάτι καλό θα συμβεί» – Ο Ζελένσκι λέει ότι χρειάζονται κι άλλα βήματα

dimarxos-MA
ADVERTORIAL

Ισχυρό αίτημα για ίδρυση Σχολής παραδοσιακών τεχνών στην Τήνο ​

jimmy-cliff-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ (Videos)

1 / 3