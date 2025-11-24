Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, το οποίο βρίσκεται από σήμερα στα βιβλιοπωλεία.

«Εγώ δεν έχω καταλάβει τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, ειλικρινά.

Θέλει να κάνει μια καινούργια πολιτική προσπάθεια και ο σκοπός του είναι να την ξεκινήσει με μια απίστευτη κλωτσοπατινάδα με όλους τους πρώην συνεργάτες του;

Στο βιβλίο, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, έχει όσα έχει πει για τον κύριο Λαφαζάνη. Ασκεί κριτική στον Βαρουφάκη, τα βάζει με τον Πολάκη. Όλοι αυτοί δε θα πουν μια απάντηση στον Τσίπρα αύριο-μεθαύριο; Ε, μια εσείς θα παίζετε “η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε αυτό για τον Τσίπρα”, μια “ο Βαρουφάκης είπε αυτό”, ο Κασσελάκης, ο Πολάκης, ο Τσακαλώτος, η Αχτσιόγλου, ο Παππάς… άντε βγάλε άκρη», είπε αρχικά κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Παραμυθάς ο Τσίπρας», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στη συνέχεια μιλώντας στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «παραμυθά» και δήλωσε ότι η φράση «παπατζής» που χρησιμοποίησε σε άλλο σχόλιο που έκανε του ξέφυγε εν τη ρύμη του λόγου.

«Πάντα πουλούσε ο κ. Τσίπρας. Έγινε πρωθυπουργός και η αποτίμηση της θητείας του είναι ότι τα 3/4 του υπουργικού του συμβουλίου -άνθρωποι που ο ίδιος επέλεξε- ήταν περίπου ανίκανοί, τότε με αυτή του τη δήλωση πως θα διεκδικήσει ψήφο;», σημείωσε.

«Όλοι αυτοί τους οποίους κατηγορεί δεν θα πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ όμως θα μείνει», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

«Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ο Τσίπρας βλέπει το κενό»

Σε ερώτηση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη ποιος πιστεύει ότι είναι πιο ικανός να προσεγγίσει τον κεντροαριστερό κόσμο που θέλει αλλαγή σελίδας:

«Ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος έχω καταλήξει πως είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Εάν ο Ανδρουλάκης τραβούσε στοιχειωδώς και το ΠΑΣΟΚ ήταν τώρα πάνω από το 20% και διεκδικούσε τη νίκη δεν θα υπήρχε περιθώριο για νέα κόμματα.

Γιατί ο Τσίπρας τώρα θα κατεβεί; Γιατί βλέπει το κενό. Ότι δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα ο Ανδρουλάκης θα χάσει την επόμενη ημέρα 2 με 3 μονάδες» κατέληξε ο υπουργός Υγείας

