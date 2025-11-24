search
24.11.2025 12:05

Τσίπρας: Έπρεπε να έχω ζητήσει από τον Παππά να αποσυρθεί μετά το 13-0 λόγω της απαράδεκτης επιπολαιότητάς του

24.11.2025 12:05
ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Δύσκολη συνεδρίαση, βαρύ το κλίμα για Παππά, ικανοποιεί, προς το παρόν, η ανάληψη ευθύνης - Media

Σε σχέση με την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι με βάση και της εισήγηση της Εισαγγελέως περίμενε ότι η απόφαση θα είναι καταδικαστική αλλά με οριακή πλειοψηφία, οπότε το 13- 0 ήταν «αναπάντεχο».

Αναφέρει ότι η χρονική στιγμή της απόφασης δεν ήταν τυχαία, λίγους μήνες πριν τις εκλογές και εκτιμούσε ότι το Μαξίμου και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του θα την εκμεταλλεύονταν στο έπακρο.

«ήταν σαφές πως έπρεπε να σταθμίσω πολύ προσεκτικά τις αποφάσεις μου. Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος.

Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή, ενόψει εκλογών. Ούτε κι εγώ από την πλευρά μου προχώρησα σε τέτοια συζήτηση».

Ακολούθως περιγράφει πως στον ΣΥΡΙΖΑ «διαμορφώθηκε  ένα κλίμα κομματικού πατριωτισμού. Ο Παππάς ήταν στόχος, λόγω του ρόλου του στην πρωτοβουλία για τις τηλεοπτικές άδειες. (…) διαμορφώθηκε τελικά η πεποίθηση ότι επρόκειτο για μια πολιτική απόφαση που έπρεπε να μας συσπειρώσει και άρα ήταν μονόδρομος η στήριξη του Παππά, παρά την ομόφωνη καταδίκη».

Επιπλέον, απέναντι σε όλους εκείνους, εκτός κόμματος που είτε δημόσια είτε ιδιωτικώς καλούσαν τον Τσίπρα να «καθαρίσει» τον Παππά, ο ίδιος διεμήνυε «Να αποφασίζουν για τα κόμματα που στηρίζουν. Στο δικό μας κόμμα τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς».

«Εκ των υστέρων» όμως καταλήγει ο Α. Τσίπρας, «εκτιμώ ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας την υποψηφιότητά του. Κι αυτό διότι είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα».

