ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.11.2025 11:28

Τέλος στη συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΛΑΕ λόγω ΑΡΑΣ

MERALAE

Ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, καθώς η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά (ΛΑΕ-ΑΑ). Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί, επί της ουσίας, τη διάσπαση της ενωτικής πρωτοβουλίας «ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά».

Η οριστική ρήξη προήλθε με αφορμή τα βίαια γεγονότα που συνέβησαν στον χώρο του Πολυτεχνείου λίγο πριν την επέτειο της εξέγερσης, με αρνητική πρωταγωνίστρια την οργάνωση ΑΡΑΣ.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης και το ΜέΡΑ25 καταδίκασαν άμεσα το συμβάν και προχώρησαν στη διακοπή της συνεργασίας με την ΑΡΑΣ. Ωστόσο, η ΛΑΕ-ΑΑ, με ανακοίνωσή της το περασμένο Σάββατο, παρείχε «κάλυψη» στην ΑΡΑΣ, κατηγορώντας παράλληλα το ΜέΡΑ25 για «προσπάθεια αποκλεισμού» αυτών των δυνάμεων από διαδικασίες της Αριστεράς και του μαζικού κινήματος.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25:

Με την ανακοίνωσή της του περασμένου Σαββάτου, η οποία προσφέρει, ως μη όφειλε, κάλυψη στην απαράδεκτη δράση της οργάνωσης ΑΡΑΣ στον χώρο του Πολυτεχνείου δυο μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης, η Πολιτική Γραμματεία της ΛΑΕ-ΑΑ έθεσε τον εαυτό της εκτός της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά.

Το ΜέΡΑ25 είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι βίαιες και διχαστικές πράξεις, και βέβαια η συγκάλυψή τους, δεν συνάδουν με την ενότητα που πασχίζουμε να φέρουμε μεταξύ των δυνάμεων της Ανατρεπτικής Οικολογικής Αριστεράς.

Η σημερινή μας απόφαση επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα με την οποία το ΜέΡΑ25 προχωρά το εγχείρημα της ενότητας των δυνάμεων με ιστορική ευθύνη τον τερματισμό της βίας και της λεηλασίας Ανθρώπων και Φύσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τις νεοφιλελεύθερες αυταρχικές κυβερνήσεις.

