24.11.2025 10:54

«Ιθάκη»: Ο Πολάκης απαντάει στον Τσίπρα – «Ψέματα πολλά και ανακρίβειες…»

24.11.2025 10:54
Πρώτη αντίδραση μέσω facebook από τον Παύλο Πολάκη, σε όσα αναφέρει στην Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ώρες μετά την επίσημημη κυκλοφορία του βιβλίου.

Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αμφισβητεί όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «ψέμετα πολλά και ανακρίβειες» ενώ παράλληλα υπεραμύνεται της περιβόητης ανάρτησής του για τους δημοσιογράφους που σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η αφορμή για να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων.

Παράλληλα προαναγγέλει ότι θα ακολουθήσει αναλυτική απάντηση καθώς όπως υποστηρίζει αυτός λέει «μόνο αλήθειες…».

Η ανάρτηση Πολάκη:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

