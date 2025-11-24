«Ιθάκη»: Ο Πολάκης απαντάει στον Τσίπρα – «Ψέματα πολλά και ανακρίβειες…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πρώτη αντίδραση μέσω facebook από τον Παύλο Πολάκη, σε όσα αναφέρει στην Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ώρες μετά την επίσημημη κυκλοφορία του βιβλίου.
Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αμφισβητεί όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «ψέμετα πολλά και ανακρίβειες» ενώ παράλληλα υπεραμύνεται της περιβόητης ανάρτησής του για τους δημοσιογράφους που σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η αφορμή για να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων.
Παράλληλα προαναγγέλει ότι θα ακολουθήσει αναλυτική απάντηση καθώς όπως υποστηρίζει αυτός λέει «μόνο αλήθειες…».
Η ανάρτηση Πολάκη:
«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….
Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…
ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !
Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !
Υγ .(Για αρχη )
Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)
Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!»
