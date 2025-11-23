«Ιθάκη»: Ο Αλέξης Τσίπρας «καρφώνει» τις κόντρες στον ΣΥΡΙΖΑ – Η διαμάχη Ομπρέλας με Παππά, Πολάκη και γιατί παραιτήθηκε το 2023

Σαν σπίρτο φαίνεται να πέφτει στην… εσωκομματική πυριτιδαποθήκη του ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2019-23 το πολυσυζητημένο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφορεί αύριο.

Ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να μην αφήνει καμία περίοδο και κανένα μεγάλο θέμα έξω από το πόνημά του, θέλοντας μάλλον να ξεκαθαρίσει μία και καλή με το παρελθόν. Γι’ αυτό και επιλέγει να κάνει έναν ωμό και αποκαλυπτικό απολογισμό για τα όσα συνέβησαν όχι μόνο την περίοδο 2015-2019, αλλά και στην επόμενη 4ετία, εκείνη δηλαδή κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και εξ αιτίας και των πολλών εσωκομματικών προβλημάτων οδηγήθηκε στην εκλογική συντριβή, που έφερε και τη δική του παραίτηση από την προεδρία του κόμματος.

Ο κ. Τσίπρας (σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής») μιλάει για τη σύγκρουση των ομάδων και τάσεων στην Κουμουνδούρου, που δεν ήταν μόνο πολιτική, αλλά και σύγκρουση κουλτούρας, που έφτανε ως τη βάση όπως λέει.

Από τη μία η «Ομπρέλα» των Ευκλείδη Τσακαλώτου, Πάνου Σκουρλέτη, Νίκου Φίλη και άλλων και απέναντί της, ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, η «Κίνηση Μελών».

Μάλιστα αναφέρεται εκτενώς και στην υπόθεση με το κόψιμο αρχικά του Παύλου Πολάκη από τα ψηφοδέλτια του 2023 και στη συνέχεια την απόσυρση αυτής της απόφασης.

Από την περιγραφή που φαίνεται να κάνει προκύπτει και το χάσμα που ο ίδιος είχε με πολλές από τις εσωκομματικές ομάδες και κάποια στελέχη. Προφανώς η προσέγγιση αυτών των θεμάτων φανερώνει και τις προθέσεις του για συγκεκριμένα πρόσωπα ως προς τα πολιτικά σχέδια που έχει πλέον για το μέλλον – θα φανεί κυρίως ποιους δεν θέλει μαζί του.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται αναλυτικά στο πώς και γιατί οδηγήθηκε στην απόφαση να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023, αλλά και στη στάση του απέναντι στις μετέπειτα διεργασίες: Την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη, τις κινήσεις των άλλων υποψήφιων διαδόχων του (Τσακαλώτος, Αχτσισόγλου, Παππά, Τζουμάκα).

Και απαντά σε όλα όσα ακούστηκαν εκείνη την περίοδο για τις επιλογές του. Ακόμα και στις επικρίσεις ότι εμμέσως στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη για την ηγεσία ή ότι πιέστηκε από δικά του στελέχη για να παραιτηθεί από την προεδρία.

