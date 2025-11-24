Στα βιβλιοπωλεία από σήμερα η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Τα καρφιά για Πολάκη, Παππά, Τσακαλώτο, Βαρουφάκη, Κασσελάκη

Από νωρίς το πρωί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη» βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg αλλά και από την πλατφόρμα της Bookvoice σε μορφή audiobook. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σε κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Παλάς.

Στο βιβλίο – 11 κεφάλαια – ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει την Οδύσσεια της χώρας κατά την περίοδο των μνημονίων αλλά και τις επιμέρους Οδύσσειες, της διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του τρίτου μνημονίου ως την έξοδο από αυτά, αλλά και την προσωπική Οδύσσεια του Τσίπρα, καθώς κι εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικής οντότητας.

Ξεκινά την αφήγησή του από τα πρώτα του βήματα στην ΚΝΕ ως την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη συνέχεια στην διακυβέρνηση της χώρας.

Περιγράφει τα δραματικά γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2015 με ιδιαίτερη έμφαση προφανώς στις συγκρούσεις και τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα, αλλά και τις συμπεριφορές στελεχών της κυβέρνησης σε κρίσιμα πόστα. Ακολουθεί η περίοδος της κυρίως διακυβέρνησης μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, όπου περιγράφει την απόφασή του να μετατοπίσει πια το κέντρο βάρος από τη σύγκρουση με τους δανειστές, στη σύγκρουση με τα εγχώρια συμφέροντα – τέτοια περίπτωση αποτελεί για παράδειγμα η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Κρίσιμο είναι το κεφάλαιο για την περίοδο του 2019 – 2023 στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας αφηγείται τη «δική του αλήθεια», για το πως από το 32% στις εκλογές του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει το στοίχημα της επανεκκίνησης και αρχίζει σταδιακά να χάνει έδαφος, παραδιδόμενος στις εσωκομματικές συγκρούσεις, μεταξύ των «φατριών» – μιλά μάλιστα για μάχη μεταξύ του αριστερού ελιτισμού και του τοξικού λαϊκισμού (η πρώτη αναφορά είναι για την Ομπρέλα ή δεύτερη για την πλευρά Πολάκη – Παππά, κάνει και μια προσωποποίηση του δίπολου στο σχήμα Τσακαλώτος vs Πολάκης).

Περιγράφει το πώς οδηγήθηκε ο ίδιος στην παραίτηση μετά τις εκλογές του 2023 λέγοντας πως ο ίδιος είχε μερίδιο ευθύνης όσον αφορά το έλλειμα αποφασιστικότητας για δραστικές κινήσεις τις οποίες ανέβαλλε προς όφελος των ισορροπιών, κάτι που είχε συνέπεια την απώλεια του μομέντουμ για τη μαζικοποίηση και ενδυνάμωση του κόμματος, με τελικό αποτέλεσμα την εκλογική ήττα.

Διηγείται την προσπάθειά του να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση του κόμματος στην επόμενη μέρα – μετά την παραίτησή του από την ηγεσία – την αποτυχία της αφού προσέκρουσε στις αρνήσεις Αχτσιόγλου – Χαρίτση στην πρότασή του να αναλάβουν τα ηνία και στη συνέχεια την αποστασιοποίησή του και την απόφασή του να μην παρέμβει στις εσωκομματικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2023. Για την εκλογή Κασσελάκη επιρρίπτει ευθύνες ουσιαστικά στους «χαμένους» των εκλογών. Όπως λέει ο ίδιος έπεσε έξω στην εκτίμησή του καθώς τελικά «ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον, οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη».

Ακολουθεί η ανάδειξη των επιτευγμάτων της διακυβέρνησης που ο ίδιος θεωρεί την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ και κλείνει με την αναφορά στην νέα εθνική πυξίδα για την χώρα (όσα λίγο πολύ έχει πει και σε ομιλίες του). Στο τέλος φαίνεται να αφήνει ανοιχτή μια υπόσχεση για το μέλλον: «Κι όταν (σ.σ. η πατρίδα) φτάνει στην Ιθάκη, αφού ξαποστάσει για λίγο στο λιμάνι της γαλήνης, αρματώνει πάλι το καράβι της για νέους ορίζοντες. Κι εμείς, όσοι από μας, παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι».

Ποιοι βγαίνουν στη «σέντρα»

Σε όλη αυτή την αφήγηση με τις «φουρτούνες», τα πάνω και τα κάτω, τις χαμένες ευκαιρίες, ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώνει όχι μόνο σε καταστάσεις και επεισόδια, αλλά και σε συγκεκριμένα πρόσωπα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και την πολιτική αντιπαράθεση, επιμερίζοντας ευθύνες, ασκώντας κριτική ή παίρνοντας αποστάσεις.

Μεταξύ αυτών ο Γιάνης Βαρουφάκης, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει ως εμμονικό με τις μαθηματικές θεωρίες και με την προσπάθεια να τις επιβεβαιώσει στην πράξη, αδιαφορώντας για τον αντίκτυπο στην κυβέρνηση, στη χώρα και την κοινωνία.

Ο Νίκος Παππάς, μάλλον πέφτει στα μαλακά σε σχέση με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δε διευκόλυνε το κόμμα, αποσυρόμενος από την πρώτη γραμμή, μετά την καταδικαστική απόφαση με 13- 0 στο Ειδικό Δικαστήριο το 2023. Αν και ο ίδιος ο Τσίπρας αρχικά δεν έθεσε ούτε ο ίδιος ζήτημα παραίτησης εκ των υστέρων εκτιμά ότι θα έπρεπε να του το είχε κάνει.

Σε ό,τι αφορά τον Παύλο Πολάκη, αναφέρεται στις δύο φορές που βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα να τον απομακρύνει. Η πρώτη ήταν η περίοδος της πανδημίας όταν ο βουλευτής Χανίων είχε χαράξει γραμμή για τα εμβόλια σε σύγκρουση με την κεντρική γραμμή. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι προτίμησε να τον μεταπείσει, όπως και έγινε με τον Πολάκη να φτάνει να κάνει ο ίδιος το εμβόλιο, όμως η ζημιά είχε γίνει. Τη δεύτερη φορά ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ο Πολάκης, όπως αναφέρει ο Τσίπρας, προσπάθησε να του επιβάλει δικό του υποψήφιο στα Χανιά, ενώ μετά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για το Νίκο Παππά προχώρησε στην ανάρτηση στοχοποίησης 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων. Σε ό,τι αφορά το «μπαϊράκι» Πολάκη στις αρχές του 2023 και με εκλογές μπροστά, ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι εξοργίστηκε και φτάνοντας στην απόφαση να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Απόφαση από την οποία τον διέσωσαν οι εξελίξεις – το δυστύχημα στα Τέμπη – αλλά και οι εσωκομματικές τάσεις, όχι μόνο οι συνοδοιπόροι του, αλλά και οι αντίπαλοί του, αφού όλοι θεωρούσαν ότι αυτή η απόφαση θα επέφερε απώλειες στις εκλογές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όμως η αναφορά στην Έφη Άχτσιόγλου, καθώς αποτιμά αρνητικά την απορριπτική στάση της στην πρότασή του να αναλάβει τα ηνία εν όψει των εκλογών του Ιουνίου του 2023.

Σε ό,τι αφορά τον Κασσελάκη, τον χαρακτηρίζει ουσιαστικά ακατέργαστο, άσχετο με την πολιτική και το κόμμα, την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική πολιτική ιστορία και σκηνή, που έδωσε μια κωμικοτραγική διάσταση στις εξελίξεις, αρχικά, και στη συνέχεια οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε «συλλογικό εξευτελισμό». Του επιρρίπτει βέβαια και ευθύνη για την πρώτη διάσπαση στο βαθμό που «έκανε ό,τι μπορούσε για να ρίξει λάδι στη φωτιά».

