23.11.2025 15:23

Κωνσταντοπούλου: Απάντησε με βίντεο στο «αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!» του Λαζαρίδη για τον Καραναστάση

23.11.2025 15:23
kwnstantopoulou_lazaridis

Μέσω TikTok απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο σχόλιο του Μακάριου Λαζαρίδη για τον Διαμαντή Καραναστάση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με όλες τις φορές που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε με θετικό τρόπο για τον κ. Καραναστάση, σχολιάζοντας δηκτικά: «Αυτός είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας».

@zoekonstant Αυτός είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας! #ψεύτες #Πλεύση_Ελευθερίας #μαζί_πάντα ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant

«Αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ανέφερε πως «Ήταν μόνιμα απών και το μόνο που έκανε ήταν να τσεπώνει την βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια».

«Ο Διαμαντής Καραναστάσης ούτε σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο είχε, ούτε φυσικά παρουσίες στη Βουλή. Ήταν μόνιμα απών και το μόνο που έκανε ήταν να τσεπώνει την βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια. Και όταν αποκάλυψα ότι ήταν διορισμένος βουλευτής λόγω της σχέσης του με την @ZoeKonstant και δεν πατούσε στη Βουλή η απάντησή του (στην τελευταία του ομιλία στην Ολομέλεια) ήταν η εξής: “Κύριε Πρόεδρε, όταν μπλέκεσαι με ακαθαρσίες, λερώνεσαι. Πόσο μάλλον όταν είναι σιχαμένες οι ακαθαρσίες αυτές. Σας αφήνω στην κατάντια σας. Την κατάντια αυτού του ανθρωπάριου. Που με έγλειφε για να πάρει λίγο από τη δική μου αίγλη”! Αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!» έγραψε χαρακτηριστικά.

1 / 3