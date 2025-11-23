Ψήφισε στις εσωκομματικές της ΝΔ ο Μητσοτάκης: Είμαστε η παράταξη που εγγυάται σταθερότητα και στηρίζει τη μεσαία τάξη

Το εκλογικό του δικαίωμα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πήγε μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο που επίσης ψήφισε, στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00 και έριξε τη ψήφο του.

«Γέμισαν οι κάλπες» είπε αρχικά και δήλωσε στις κάμερες:

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί λόγω των περιορισμών που έχουμε βάλει θα έχουμε μια σημαντική ανανέωση στους Προέδρους και στα μέλη των αιρετών μας οργάνων και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στους εκλεγέντες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή τη μαζική συμμετοχή. Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας».

