Δημοσκόπηση GPO: Μικρά κέρδη για ΝΔ, μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, τι «ψάρια» πιάνουν Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού

Εικόνα παρόμοια με αυτή της προηγούμενης μέτρησης της εταιρείας, καταγράφει για το πολιτικό σκηνικό δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά, με τη ΝΔ να καταγράφει μικρά κέρδη, μικρές απώλειες για το ΠΑΣΟΚ, ευρεία δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και παρόμοια ποσοστά για τα αναμενόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,7% η Ελληνική Λύση εδραιωμένη πλέον στην τρίτη θέση 10,2%, το ΚΚΕ 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,5%, 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η «γκρίζα ζώνη» (άλλο κόμμα/ΔΞ-ΔΑ) φθάνει το 20,2%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 15,2%, η Ελληνική Λύση 12,2%, το ΚΚΕ 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,9% και η Φωνή Λογικής 3%.

Όσον αφορά στα – πιθανά – νέα κόμματα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι ως ωφέλιμη για τη χώρα και τους πολίτες κρίνεται από το 26,5% η ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και 17,4% από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ 26,1 % θεωρεί ωφέλιμη την ίδρυση κόμματος από την Μαριά Καρυστιανού. Πάντως, σημειώνεται ότι με την εκλογική επιρροή δεν πρέπει να ταυτίζεται η δυνητική ψήφος, που, επί της ουσίας, αποκαλύπτει τις δεξαμενές και τα όρια των υπό ίδρυση κομμάτων, με τον κ. Τσίπρα να καταγράφεται ως πολύ πιθανή επιλογή από το 8,3% και ως αρκετά πιθανή από το 10,5%, με τα αντίστοιχα ποσοστά για τον κ. Σαμαρά να διαμορφώνονται στο 2,2% συν 6,3%, ενώ η κ. Καρυστιανού καταγράφεται ως ισχυρή πιθανότητα για το 9,5% με τη δυνητική ψήφο να επεκτείνεται στο 10%, αθροίζοντας ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 19,5%.

Από τον Σεπτέμβριο, που ξεκίνησαν αντίστοιχες μετρήσεις για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά, η δυναμική τους φαίνεται να παραμένει σταθερή, χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις, ενώ η περίπτωση της κ. Καρυστιανού εμφανίζει πτωτικά χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τις υψηλές πρώτες καταγραφές.

Κατά τα λοιπά, το κλίμα απαισιοδοξίας και αβεβαιότητας παραμένει κυρίαρχο για περισσότερους από 3 στους 4 πολίτες, με το 42,8% να δηλώνει ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 13,8% να μην μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του και το 6,6% να εμφανίζεται αδύναμο να εξυπηρετήσει ακόμα και βασικές ανάγκες.

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών, παρά τον θετικό αντίκτυπο των πρόσφατων συμφωνιών για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο, γεγονός που αποτιμάται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς θεωρείται ότι αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Το 26,7% που επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές η Ν.Δ. να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, καθώς εκτιμάται ότι αποτυπώνει σε πολύ σημαντικό βαθμό τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, σε ποσοστό 71,2%, επιθυμεί κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχει βρεθεί ο φορέας που θα μπορέσει να εκφράσει μαζικά αυτό το αίτημα αλλαγής. Προς το παρόν, ως η πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ με 21,4%, με την πλειοψηφία, ωστόσο, να μη φαίνεται να πείθεται από κανέναν, σε ποσοστό 34,6%. Σημειώνεται δε ότι για τους πολίτες η αυτοδυναμία θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Τέλος, το 45,6% εκφράζει θετική άποψη για τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και το 54,95 θεωρεί ότι η παρουσία της θα ενδυναμώσει τις σχέσεις των δύο χωρώμ+ν.

