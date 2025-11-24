Εσωκομματικές στη ΝΔ: Τα μηνύματα της βάσης για κυβερνητική πολιτική και… δελφίνους 

Ως ευκαιρία για να κινητοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ μετά από μία μακρά περίοδο προβλημάτων είδε το Μέγαρο Μαξίμου τις εσωκομματικές κάλπες που στήθηκαν χθες σε 233 σημεία της επικράτειας για την εκλογή των νέων κομματικών επιτελών της ΝΔ.

Η αλήθεια είναι ότι από τα αποτελέσματα που θα βγουν σήμερα θα φανεί και ποιον από τους δελφίνους θα έχει απέναντι του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και πως διαμορφώνονται πλέον οι εσωκομματικές ισορροπίες.

Άλλωστε πολλοί υποστηρίζουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαρίσει και ποιοι από τους δελφίνους του κόμματος έχουν σοβαρά ερείσματα μέσα στην ΝΔ, προκειμένου να διαδραματίσουν ρόλο τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Θα φανεί δηλαδή ποιός από τους πέντε δελφίνους -τον Νίκο Δένδια, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Βασίλη Κικίλια και τον Άδωνι Γεωργιάδη– επιλέγει η κομματική βάση για την επόμενη μέρα της ΝΔ.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού είδαν πάντως την όλη διαδικασία ως μία ευκαιρία για να κινητοποιήσουν τα μέλη και τα στελέχη τους αφού όλο το τελευταίο διάστημα η ΝΔ βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία.

Η ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , οι αγρότες που περιμένουν τα χρήματα τους αλλά και η ιστορία με τα ΕΛΤΑ έχει φέρει μεγάλες αναταραχές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Οι πληροφορίες λένε μάλιστα ότι το Μέγαρο Μαξίμου φοβάται μήπως αυτή η κατάσταση οδηγήσει αρκετούς προς την πλευρά Σαμαρά. Και αυτό γιατί ιδιαίτερα στην επαρχία υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για την κυβέρνηση και παράλληλα μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Γαλάζια στελέχη έλεγαν πάντως ότι είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις προκειμένου το κόμμα να έρθει και πάλι πιο κοντά στην κυβέρνηση δεδομένου ότι τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος λειτουργούν αποσταθεροποιητικά.

Στο πλαίσιο αυτό χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους θα καταβληθεί στους λογαριασμούς σήμερα, Δευτέρα, νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί.

«Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν» σημειώνει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα ωστόσο οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ρίχνουν το βάρος τους στο πως θα αποκατασταθεί το κλίμα έντασης που υπάρχει στην ΚΟ καθώς πολλοί βουλευτές παραπονιούνται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε από την κεντρική διοίκηση ούτε από τους υπουργούς.

Πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, θα συναντηθεί με τους βουλευτές της ΝΔ που είναι μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς έρχεται και η συζήτηση και ψήφιση του νέου προϋπολογισμού, ενώ θα ακολουθήσουν οι γαλάζιοι βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Άµυνας καθώς και της Παραγωγής και Εµπορίου.

