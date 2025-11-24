Η διορία για την «βελόνα» του Γερουλάνου πέρασε, το βιβλίο του Τσίπρα έφτασε και το ΠΑΣΟΚ αντεπιτίθεται

Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου όταν ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε σε κομματική εκδήλωση ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν ανέβει εντός διμήνου, θα έχει πρόβλημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Οι δύο μήνες πέρασαν και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δεν δείχνουν την βελόνα να κινείται προς τα πάνω, αντίθετα στον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων είναι σταθερά στο 13,5% με 14% στην εκτίμηση ψήφου.

Μάλιστα και σε επόμενες τοποθετήσεις του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος δεν πήρε πίσω την άποψη του αυτή, αντιθέτως την υποστήριξε βάζοντας και την παράμετρο του Αλέξη Τσίπρα στην δύσκολη για το ΠΑΣΟΚ εξίσωση. Προβλέποντας ότι θα παίρνει χώρο και χρόνο στην επικαιρότητα κάνοντας πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσει τις θέσεις του.

Ο Γερουλάνος επιφυλάσσεται και το βιβλίο του Τσίπρα παίρνει ήδη χώρο στην επικαιρότητα με πωλήσεις ρεκόρ

Όπως και έγινε καθώς από σήμερα το βιβλίο κυκλοφορεί, απασχολεί τα μέσα και προκαλεί θετικές και αρνητικές αντιδράσεις καταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος της επικαιρότητας. Ο ίδιος ο Παύλος Γερουλάνος με δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε ως ορίζοντα τις εκλογές για να κριθούν τα ποσοστά του κόμματος βγάζοντας την βελόνα από το τραπέζι, επιφυλάσσεται πλέον για το συνέδριο του κόμματος, το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Μέχρι τότε κινείται με πιο χαμηλούς τόνους στην κριτική του, ωστόσο το στοιχείο της “βελόνας” των ποσοστών επανέρχεται στις δημόσιες συζητήσεις από φίλους και εχθρούς του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα το βιβλίο Τσίπρα κάνει πωλήσεις ρεκόρ με το που βρέθηκε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και με αυτό ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση του πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου σε όλη την χώρα θα λειτουργήσουν και σαν άτυπες περιοδείες για τον Αλέξη Τσίπρα στον βηματισμό του για την ίδρυση κόμματος.

Η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ βασισμένη στα κοινοβουλευτικά του όπλα και το οργανωτικό του δίκτυο σε όλη την χώρα

Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ έχουν προετοιμάσει ήδη την στρατηγική τους. Επικοινωνιακά κλείνουν τους διαύλους και βγαίνουν στην επίθεση ταυτίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα με το παλιό και ηττημένο πολιτικό σύστημα, περιγράφοντας τον επίσης ως πολιτικό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ανάγνωση της Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι ο Τσίπρας είναι ένας δεδομένα εύκολος αντίπαλος για τον Πρωθυπουργό που τον έχει κερδίσει σε πολλαπλές αναμετρήσεις, ενώ παράλληλα υπό τον φόβο της επιστροφής του συσπειρώνονται οι ψηφοφόροι της κυβέρνησης.

Η άποψη Δούκα για ανοιχτούς διαύλους και με το κόμμα Τσίπρα, όπως και κάθε ανάλογη προσέγγιση φρενάρεται και τοποθετείται εκτός “γραμμής”. Πρακτικά το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να μην αφήσει χώρο για να αναπτύξει δυναμική το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιεί όλα τα κοινοβουλευτικά του όπλα για να μείνει εκείνο στο δίπολο ως αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ. Παράλληλα μέσω των εκδηλώσεων και των περιφερειακών διασκέψεων σε όλη την Ελλάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατά τον μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ ζεστό σε υψηλές προεκλογικές στροφές. Έτσι άλλωστε εκτιμούν ότι με συνεχείς κομματικές διεργασίες εξωστρέφειας στις τοπικές κοινωνίες θα περιορίσουν τις όποιες διαρροές πρώτα ψηφοφόρων και έπειτα στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα. Ο θεσμικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα γίνει το βαρύ του όπλο με συνεχείς συγκρούσεις με την κυβέρνηση, προκειμένου να μην μείνει χώρος για πλασάρισμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός άλλωστε μέχρι τις κάλπες δεν θα βρίσκεται στη Βουλή και δεν θα έχει συντεταγμένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ισχυρό αντίβαρο του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο για τις κάλπες θα είναι και το ενεργό σε όλη την χώρα οργανωτικό του δίκτυο, που επίσης δεν διαθέτει ο πρώην Πρωθυπουργός.

Ο διμέτωπος και το άτυπο στοίχημα της εκλογικής αναμέτρησης

Η εκλογική αναμέτρηση σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει ως άτυπο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ την συνέχιση της κυριαρχίας του στην αντιπολίτευση. Γνωρίζουν άλλωστε στην Χαριλάου Τρικούπη ότι ο συναγερμός για το κόμμα Τσίπρα θα έχει λήξει αν βρεθεί στην τρίτη θέση. Κάθε άλλο σενάριο είναι βέβαιο ότι θα φέρει εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ και για αυτό όλοι είναι σε θέσεις μάχης με έναν διμέτωπο απέναντι πρώτα στην κυβέρνηση και έπειτα απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα.

