16.11.2025 22:56

ΜεΡΑ25: Κι επίσημα τέλος συνεργασίας με την ΑΡΑΣ

16.11.2025 22:56
epeisodia-polytexneio (1)

Το ΜεΡΑ25 ανακοίνωσε και τυπικά το τέλος της συνεργασίας με την ΑΡΑΣ μετά τα θλιβερά επεισόδια στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Η παράταξη του Γιάνη Βαρουφάκη είχε προαναγγείλει την απόφασή της μετά τα όσα έγιναν και σήμερα την επισημοποίησε.

Η ανακοίνωση του ΜεΡΑ25

«Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, για τη διακοπή της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν αποδυναμώνει, αλλά ενισχύει την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Με το βλέμμα στον κόσμο της εργασίας και τους νέους ανθρώπους, θα δουλέψουμε με πίστη στο να χτίζουμε αναχώματα απέναντι σε μια αυταρχική κυβέρνηση και μια συμβιβασμένη αντιπολίτευση που πλήττουν την κοινωνία, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, εξαχρειώνουν τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο, εμμένουν στην κούρσα των εξοπλισμών και καταστρέφουν κάθε φυσικό πόρο της χώρας.

Καλούμε όλους και όλες, σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε όλη τη χώρα».

