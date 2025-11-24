Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς, Σκουρλέτης και Χαρίτσης (videos)

Έντονες είναι οι πρώτες αντιδράσεις, μετά την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

Πρώην συνεργάτες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησαν αναπάντητες τις αναφορές και την κριτική του Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να κάνει λόγο για «ψέματα πολλά και ανακρίβειες…».

«Ψέματα πολλά και ανακρίβειες…»

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, αμφισβητεί όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «ψέματα πολλά και ανακρίβειες», ενώ παράλληλα υπεραμύνεται της περιβόητης ανάρτησής του για τους δημοσιογράφους που σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η αφορμή για να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων.

Παράλληλα προαναγγέλει ότι θα ακολουθήσει αναλυτική απάντηση καθώς όπως υποστηρίζει αυτός λέει «μόνο αλήθειες…».

Η ανάρτηση Πολάκη στο Facebook:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!».

«Απεφάνθη ο λαός, πρώτευσα στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια»

Για όσα αναφέρονται για το πρόσωπό του, σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες και το Ειδικό Δικαστήριο, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στο Open και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», ο Νίκος Παππάς.

Όπως ανέφερε με την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας, «έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός, δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, ήταν ιστορική υποχρέωση να καταγράψει αυτό που έζησε».

Σε σχέση με την κριτική που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας για το ότι δεν έκανε πίσω από την πρώτη γραμμή και τα ψηφοδέλτια μετά την καταδίκη του στο Ειδικό Δικαστήριο ο Νίκος Παππάς ανέφερε:

«Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια, πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, οπότε απεφάνθη ο λαός. Το 13-0 που πολλοί το χρησιμοποίησαν εναντίον μου αποδείχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης όταν το εκστόμισε μετά το έβαλε και στα πόδια. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι το είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κυρία Κλάπα και την κυρίια Αδειλίνη, οι οποίες χρησιμοποίησαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν και όταν διορίστηκαν βυσσοδομούσαν με την υπόθεση των Τεμπών».

Σε σχέση με την επιθετικότητα που εξέπεμψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά των καναλαρχών στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας αναθεωρεί και λέει ότι «κάναμε λάθος», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Δεν είμαστε ίδιοι, και ως πρόσωπα, αυτοί που ήμασταν το 2015, κι εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος, πήρα αποφάσεις με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κεντρικές επιλογές που δικαιώθηκαν από την Ιστορία. Είμαστε στο 2026. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που αν δεν είχε γίνει διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε. Αν δεν είχε μπει ο Ιβάν Σαββίδης σ’ εκείνο το κτίριο εκείνο το βράδυ για να βάλει πολλά λεφτά ο τηλεοπτικός σταθμός Open δε θα υπήρχε. Θα ήμασταν με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο. Είναι 2.600 μέρες από τότε που δόθηκαν οι άδειες. 2.300 μέρες από τότε που κέρδισε η ΝΔ τις εκλογές. Στο 90% εφαρμόζει τον νόμο μας η ΝΔ».

Περαιτέρω για το θέμα της επιθετικότητας σχολίασε «ναι, θα μπορούσαμε ας πούμε να κάνουμε τα πάντα για να μη διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα (σ.σ. στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας με τους «έγκλειστους» καναλάρχες). Δε χρειαζότανε. Δε θα άλλαζε κάτι».

«Δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην εκλογική συντριβή»

Κριτική στο βιβλίο του Τσίπρα άσκησε και ο Πάνος Σκουρλέτης, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του», αναφέρει ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό το βιβλίο»

Κληθείς να σχολιάσει το προεκλογικό του ολίσθημασε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και όσα αναφέρει η «Ιθάκη» σχετικά, ο Γιώργος Κατρούγκαλος (Action24), ανέφερε: «Δεν είχα πει για αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είχα υπερασπιστεί αυτό που θεωρώ ότι είναι σωστό, δηλαδή ότι οι εισφορές πρέπει να βασίζονται σε ένα αντικειμενικό σύστημα συνδεδεμένο με το εισόδημα και να μη διαλέγει κανείς, ό,τι θέλει».

Από εκεί και πέρα για το βιβλίο συνολικά σημειώνει ότι «είναι τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό» αν και για το δικό του θέμα, ανέφερε ότι θα είναι πιο αναλυτικός σε συνέντευξή του που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκέμβρη.

Στο ερώτημα αν νιώθει δικαιωμένος από όσα αναφέρει το απόσπασμα του βιβλίου για τον ίδιο, απάντησε «δεν πίστεψα ποτέ πως ο Τσίπρας δεν είναι ένας τίμιος πολιτικός, ένας καλός άνθρωπος».

Στην «Ιθάκη», σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για «απίστευτη ανοησία» Κατρούγκαλου, που προξένησε μεγάλη ζημιά, αλλά αναφέρει και πως «το σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ όμως βυθίστηκε σε ελάχιστο χρόνο από την τορπίλη Κατρούγκαλου γιατί ήταν σαθρό και έμπαζε ήδη νερά».

Άρα, «είναι λάθος να μετατρέπουμε ένα πρόσωπο σε αποδιοπομπαίο τράγο. Είναι συνολική η ευθύνη».

«Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η περιγραφή είναι ακριβής»

Θέση σχετικά με την πρόταση Τσίπρα να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ το 2023, πήρε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Σχετικά με την πρόταση του Αλ. Τσίπρα το 2023 να είμαι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του, δεν πήρα ποτέ καμία απόφαση ελαφρά τη καρδία.

Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η περιγραφή είναι ακριβής.

Ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε. Θεώρησα ότι σε εκείνες τις συνθήκες χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία, πολιτική και προσωπική, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί ακριβώς η ενότητα και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Έπρεπε να έχω ζητήσει από τον Παππά να αποσυρθεί μετά το 13-0 λόγω της απαράδεκτης επιπολαιότητάς του

Προϋπολογισμός 2026: Η κυβέρνηση επενδύει στα θετικά μέτρα, αλλά ψάχνει και… άσσο να τραβήξει από το μανίκι

Τσίπρας για δημοψήφισμα: Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα