search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 14:03

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω»

24.11.2025 14:03
marinakis_0209_1920-1080_new

Με αναφορά σε δύο… Μαρξ – τον Καρλ και τον Γκραούτσο – σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης την κυκλοφορία της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, που έχει προκαλέσει σάλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε δηκτικά ότι «αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά, θα του “αφιέρωνα” Καρλ Μαρξ, που έχει πει, ότι “η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα”. Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλον Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος είχε γράψει όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω”».

Σε πιο σοβαρό τόνο, ωστόσο, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «δεν είναι αστείο, προφανώς, γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε. Και ούτε γελάγαμε τότε. Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι και βλέπουμε και κάποιες αναρτήσεις, δεν γελάνε καθόλου».

«Και όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες», σημείωσε. «Και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

Συνεχίζοντας, δε, σε πιο σκωπτικό τόνο, είπε ότι «δεν είμαι βιβλιοκριτικός, να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει, όμως, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην μία περίπτωση, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ δηλαδή, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχησε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ».

Διαβάστε επίσης

Ιθάκη: Όλα τα τα κρίσιμα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα – Το 2015 και τα πρόσωπα μίας 10ετούς Οδύσσειας

Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
atuxhma-pyrgos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος οδηγός φορτηγού, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα

erdogan putin 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «σφήνα» Ερντογάν στο ουκρανικό: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες, είπε στον Πούτιν

nd ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι των νομαρχιακών οργανώσεων (PDF)

pouli-mpala
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαθήτριες σε σχολείο ρίχνουν τη μπάλα στα κεραμίδια και τη λύση δίνει ένα… πουλί (video)

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αισιόδοξος ο Τραμπ, «κάτι καλό θα συμβεί» – Ο Ζελένσκι λέει ότι χρειάζονται κι άλλα βήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:34
atuxhma-pyrgos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος οδηγός φορτηγού, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα

erdogan putin 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «σφήνα» Ερντογάν στο ουκρανικό: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες, είπε στον Πούτιν

nd ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι των νομαρχιακών οργανώσεων (PDF)

1 / 3