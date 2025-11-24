Εσωκομματικές ΝΔ: Ποιοι υπουργοί «έτρεξαν», ποιες ισορροπίες διαμορφώνονται

Ικανοποίηση επικρατεί από χθες το βράδυ σε Μαξίμου και Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών οργανώσεων (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), αλλά και των 1.000 αιρετών για το συνέδριο της ΝΔ, καθώς, όπως ανέφεραν στο topontiki.gr κυβερνητικές και κομματικές πηγές, οι στόχοι που είχαν τεθεί από την ηγεσία του κόμματος επιτεύχθηκαν πλήρως.

Συγκεκριμένα:

Υπήρξε σοβαρή κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού , με αποτέλεσμα να ψηφίσουν σχεδόν 122.000 άτομα και μάλιστα για συνέδριο που δεν περιλαμβάνει εκλογή αρχηγού. Το αποτέλεσμα αυτό πιστώνεται εν πολλοίς στα στελέχη που έτρεξαν την όλη διαδικασία – τον γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα , τον γενικό διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Σμυρλή , και τον γραμματέα οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη , αλλά και όλα τα μεσαία στελέχη που φέρονται να… έτρεξαν πολύ.

Δεν υπήρξε επί της ουσίας κανένα πρόβλημα με τη διαδικασία. Αντιθέτως, όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς εντάσεις και οι όποιες παρατάσεις δόθηκαν, αφορούσαν σε μεγάλη συμμετοχή και όχι σε κάτι άλλο.

Παρά τις όποιες αλλαγές σε πρόσωπα, η γενική εικόνα παραμένει απαράλλαχτη, υπό την έννοια ότι το συνολικό αποτέλεσμα δεν αμφισβητεί ούτε στο παραμικρό την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι είδαμε και διάφορους υπουργούς να «τρέχουν» για να στηρίξουν συγκεκριμένους υποψηφίους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που έδειξαν τη μεγαλύτερη «κινητικότητα» στη διαδικασία ήταν o Κωστής Χατζηδάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, o οποίος, μάλιστα, ανέβασε και βίντεο με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο πρώην γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού είχε ενεργό συμμετοχή στην όλη διαδικασία.

Με την @ManolidouE πήγαμε σήμερα να ψηφίσουμε στις εσωκομματικές μας εκλογές για τα νέα μας όργανα και τους συνέδρους. Στην αρχή βρεθήκαμε με τον @grigoris_d μετά ψηφίσαμε στην Κηφισιά μαζί με τον κ. Δήμαρχο @V_Xipolitas τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής μας Επιτροπής… pic.twitter.com/GmQy4FD0zT — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2025

Όσον αφορά στα αποτελέσματα, αυτά θα επισημοποιηθούν μέσα στη μέρα. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τις νομαρχιακές (ΔΕΕΠ) αναφέρουν ότι στην Α’ Αθηνών επικρατεί άνετα ο νυν πρόεδρος της νομαρχιακής Δημήτρης Αναγνωστόπουλος έναντι της δικηγόρου Ρούλας Γκριέλα. Στη Δυτική Αττική η Κούλα Παραδείση επίσης διατηρεί τη θέση της. Στον Έβρο νέος πρόεδρος εκλέγεται ο μαιευτήρας Σπύρος Μιχαλόπουλος, ενώ στην Ημαθία κέρδισε ο Ηλίας Ηλιόπουλος.

Στην Κέρκυρα νέα πρόεδρος εξελέγη η Παναγιώτα Τζάννε, ενώ και στην Πιερία εξελέγη η Κική Καραγιαννίδου. Στα Ιωάννινα κέρδισε ο Βασίλης Χριστοφορίδης, στη Λέσβο επικράτησε η Καίτη Στρατάκη, στα Τρίκαλα η Μάνη Γιαννοτάκη και στην Καστοριά ο νυν πρόεδρος Βασίλης Βελλίδης ανανεώνει τη θητεία του. Για «ντέρμπι» μιλούσαν κομματικές πηγές στην Αχαΐα και στην Αργολίδα.

