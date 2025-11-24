Ιθάκη: Η πρόταση Τσίπρα στη Γεννηματά για συνεργασία, ο ελιγμός των εκλογών και η διάψευση από τον διευθυντή της Φώφης

Τις κόντρες με το ΠΑΣΟΚ της περιόδου 2015-2016 αναζωπυρώνει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Με τον πρώην πρωθυπουργό να ισχυρίζεται πως ήθελε διακαώς τη συνεργασία με την Φώφη Γεννηματά μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και τον διευθυντή της προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μανωλη Όθωνα να απαντά με ανάρτησή του, διαψεύδοντας τον πρώην πρωθυπουργό.

Αρχικά ο κ. Τσίπρας ομολογεί ότι στη λιτή δεξίωση – συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο προεδρικό μέγαρο τον Ιούλιο του 2015, έκανε έναν ελιγμό απέναντι στην Φώφη Γεννηματά και τον Σταύρο Θεοδωράκη. Όταν δηλαδή τον ρώτησαν εάν θα κάνει πρόωρες εκλογές ή θα επιδιώξει διεύρυνση (με συνεργασίες) της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχανε το ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής του ομάδας λόγω της διαφωνίας του Αριστερού Ρεύματος με το τρίτο μνημόνιο, εκείνος του απάντησε μάλλον διπλωματικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στη συμμαχία μαζί τους.

«Αρκέστηκα να τους πω ότι αναζητούσαμε τρόπους για τη διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ότι θα ήταν καλό να είναι ανοιχτοί σε σχετικές προτάσεις», γράφει ο κ. Τσίπρας, ομολογώντας ότι μετά την επιλογή του να πάει σε εκλογές, η Φώφη Γεννηματά του το «φύλαγε»: «Μου είπε με παράπονο, αλλά και με μία δόση χιούμορ: ‘‘Μας κορόιδεψες στο προεδρικό’’. Την απάντησα γελώντας: Δηλαδή τι περίμενες Να σου ανακοινώσω ότι θα πάω σε εκλογές;».

Μόλις λοιπόν έγιναν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 το θέμα επανήλθε.

Ο κ. Τσίπρας γράφει ότι το βράδυ των εκλογών είχε τη σκέψη για μία προοδευτική κυβέρνηση αυτή τη φορά, με συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή το Ποτάμι ή και τα δύο μαζί.

Και όταν του τηλεφώνησε η Φώφη Γεννηματά για να τον συγχαρεί, της εξέφρασε την επιθυμία να συζητήσουν τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μία κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής – προφανώς εννοούσε και με τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ.

«Όμως αυτή μου το ξέκοψε: Από τη στιγμή που ο Καμμένος ανακοίνωσε ότι θα είναι στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει καν λόγος να θέσω δημόσια τέτοιο ζήτημα. Κι αν έθετα θα έλεγε ‘‘όχι’’. ‘‘Είσαι σίγουρη;’’ Τη ρώτησα. ‘‘Ναι, είμαι σίγουρη’’. Έτσι κλείσαμε το τηλέφωνο.

Επίσης ο κ. Τσίπρας ότι το 2016 πρότεινε στην Φώφη Γεννηματά να ψηφίσουν από κοινού την αλλαγή του εκλογικού νόμου και τη θέσπιση της απλής αναλογικής. Η πρόταση έγινε το καλοκαίρι του 20167, σε μία συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο: «Η Φώφη εκφράστηκε στην αρχή θετικά. Δεν δεσμεύτηκε ρητά, αλλά μου είπε πως ήταν ευμενώς διακείμενη. Στη συνέχεια όμως, χωρίς να καταλάβω ποτέ το γιατί και χωρίς να μου δώσει καμία πειστική εξήγηση, άλλαξε στάση και αρνήθηκε».

Και αυτή την εξιστόρηση πάντως τη διαψεύδει ο κ. Όθωνας.

Όθωνας: Δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα

Τα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα διαψεύδει ωστόσο ο τότε διευθυντής της Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας.

Σε ανάρτησή του τονίζει ότι δεν υπήρξε νύξη από τον κ. Τσίπρα σε εκείνο το τηλεφώνημα για συνεργασία. Ξεκαθαρίζει όμως ότι ακόμα κι αν υπήρχε η απάντηση θα ήταν πράγματι «όχι», καθώς η πολιτική θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν αρνητική στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την ακροδεξιά.

Η ανάρτηση του Μανώλη Όθωνα:

Τσίπρας – Φώφη : Μια οφειλόμενη (στην αλήθεια) απάντηση.

Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκαλιάσμα του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια – τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε.

Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση «προοδευτικής» κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο «όχι» θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν «πρόσχημα», αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα.

Επίσης ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια.

Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα. Στα ιστορικά μυθιστόρημα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο.

