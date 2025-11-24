Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Προδότης» ο Τσίπρας

Με σκληρή γλώσσα εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για όσα αναφέρει για εκείνη στο βιβλίο του «Ιθάκη», καταφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής στην ειδική εκδήλωση για Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό «προδότη».

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», είπε και πως θα επανέλθει προκειμένου να δώσει νέες απαντήσεις.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της ανέφερε ακόμη, πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».

Στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός καταλογίζει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία» «συστηματική συγκρουσιακή και παρελκυστική τακτική», υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες».

«Έτσι, εκτυλίχθηκαν γεγονότα που προσβάλλουν κάθε έννοια σοβαρότητας, με εξαντλημένους Βουλευτές να κοιμούνται στα έδρανα, γιατί οι συνεδριάσεις άρχιζαν εσκεμμένα τα μεσάνυχτα. Η ίδια καθυστερούσε σκόπιμα να ανέβει στην έδρα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκούν ως το επόμενο πρωί», αναφέρει στο βιβλίο του για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συμπληρώνει πως αντί να παραιτηθεί από το αξίωμα, «επέμενε με εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις». Σχολιάζει ακόμη πως «δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

