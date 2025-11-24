search
«Ιθάκη»: Καυστικός Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου – «Νάρκισσος, γελοιοποίησε το κοινοβούλιο, μετάνιωσα γι’ αυτήν»

Ολομέτωπη επίθεση με σκληρούς χαρακτηρισμούς και βεβαίως ένα mea culpa που την πρότεινε για πρόεδρο της Βουλής, περιλαμβάνει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στα σημεία που αναφέρεται στην Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι αναφορές αυτές μοιάζουν σαν… ένα ξέσπασμα για τα όσα μαρτυρά εμμέσως ότι υπέστη και ο ίδιος από την τότε κορυφαία παράγοντα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, αφού γράφει ότι «είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής», ομολογεί ότι εκείνη η σχέση και η συνεργασία με την κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν «μια από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου».

Ανάμεσα στα άλλα ο πρώην πρωθυπουργός γράφει πως «η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

Παρόλο που δεν την κατονομάζει ρητά σε αυτό το σημείο, τα συμφραζόμενα στα δημοσιευμένα αποσπάσματα δείχνουν ότι ο σχολιασμός αφορά και τη συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου.

Κάνει δε εκτενή αναφορά στη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη διαδικασία ψήφισης της δανειακής σύμβασης (τρίτο μνημόνιο): «Το αποκορύφωμα της απρόβλεπτης και εμμονικής στάσης της ήρθε όμως αργότερα, τον Αύγουστο, στις διαδικασίες ψήφισης της δανειακής σύμβασης. Η διαρκής αναβολή, οι τεχνητές καθυστερήσεις, η ασυνήθιστη διαδικαστική αυστηρότητα σε σημείο υπερβολής, έδειχναν μια ανώριμη πολιτική συμπεριφορά, η οποία υπονόμευε τον ρόλο που έπρεπε να υπηρετεί. Αντί για θεσμική εγγυήτρια, είχε μετατραπεί σε παράγοντα γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου».

Σημειώνει χαρακτηριστικά για τη συμπεριφορά της ως προέδρου της Βουλής:

  • Πίστευε ότι είχε θεσμική συγκρότηση και ικανότητες για να διαχειριστεί τον ρόλο.
  • Ήταν υπερβολικά αυστηρή διαδικαστικά, αλλά με τρόπο που δημιουργούσε εμπλοκές.
  • Συχνά λειτουργούσε «εκτός συντονισμού» με την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα.
  • Ήταν παράγοντας που υπονόμευε τη θεσμική λειτουργία της Βουλής, αντί να τη θωρακίζει.
  • Οι πράξεις της δυσχέραναν τον χειρισμό μιας ήδη οριακής εθνικής κρίσης το καλοκαίρι του 2015.
  • Δεν αντιλήφθηκε ποτέ τη θεσμική της ευθύνη. Έθεσε προσωπικές εμμονές πάνω από την κυβερνητική και θεσμική σταθερότητα.

