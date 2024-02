Εφημερίδα «Δημοκρατία»: Υποψήφια για τη σημαντική διάκριση «Διεθνής εφημερίδα του 2024» στα φετινά Βρετανικά βραβεία Τύπου

Οι κορυφές είναι εκεί για να κατακτώνται. Στον δρόμο προς μια από αυτές βρίσκεται η εφημερίδα Δημοκρατία η οποία προκρίθηκε μαζί με άλλες έξι εφημερίδες διεθνούς εμβέλειας στα βρετανικά βραβεία Τύπου (Newsawards) και με αξιώσεις διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο «Διεθνής Εφημερίδα της Χρονιάς 2024» στα φετινά Βρετανικά «Newspaper Awards», τον ετήσιο θεσμό, με ιστορία άνω των δύο δεκαετιών, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τον έντυπο Τύπο.

Για πρώτη φορά ελληνική εφημερίδα είναι υποψήφια για το συγκεκριμένο βραβείο, που δεν αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά το σύνολο του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου, τον πλουραλισμό και την ποιότητα της έκδοσης. Και για όλους αυτούς τους λόγους καθιστούν την υποψηφιότητα της Δημοκρατίας σημαντικό επίτευγμα και επιτυχία.

Η Δημοκρατία αναμετράται με μεγαθήρια του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού Τύπου. Υποψήφιες για το βραβείο είναι οι:

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Γερμανία)

(Γερμανία) Le Monde (Γαλλία)

(Γαλλία) China Daily (Κίνα)

(Κίνα) Δημοκρατία (Ελλάδα)

(Ελλάδα) ABC (Ισπανία)

(Ισπανία) Børneavisen (Δανία)

(Δανία) The National (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τρίτη 26 Μαρτίου στο επίσημο γκαλά στο Λονδίνο, στο ξενοδοχείο London Hilton Bankside, εκεί όπου θα βρίσκονται εκπρόσωποι απ’ όλες τις παγκόσμιες ναυαρχίδες του Τύπου.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία τα περισσότερα βραβεία ιστορικά, έχει συγκεντρώσει ο Γερμανικός δημοσιογραφικός όμιλος FAZ, ενώ όλες οι μεγάλες Βρετανικές εφημερίδες (Financial Times, Independent, The Daily Telegraph, The Guardian, The Times ) είναι φέτος υποψήφιες στην κατηγορία «Εθνική Εφημερίδα 2024».

Η υποψηφιότητα στα «Βραβεία Εφημερίδων 2024», τα οποία «αναγνωρίζουν την αριστεία στην έντυπη εφημερίδα» όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, περιποιεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη για την Δημοκρατία η οποία «μετρά» μόλις 14 χρόνια κυκλοφορίας και- κυρίως- τους ανθρώπους της.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα αποδεικνύει ότι παρά τις δυσκολίες, η συνέπεια, η αλήθεια και ο επαγγελματισμός επιβραβεύονται τόσο από το κοινό όσο και από τους ειδικούς του Τύπου διεθνώς.

Όλες οι φετινές υποψηφιότητες και οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού δημοσιεύονται ΕΔΩ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δημοκρατία τιμάται διεθνώς. Το 2012, δηλαδη μόλις δύο χρόνια ύστερα από την κυκλοφορία του πρώτου φύλλου της, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της WAN (World Association of Newspapers – Παγκόσμια Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων) στο Κίεβο, η Δημοκρατία παρουσιάστηκε ως μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως, επιτυχούς λανσαρίσματος ημερήσιας εφημερίδας στην δύσκολη περίοδο που διανύουν οι ημερήσιες εφημερίδες.

