Το «Σόι σου» συνέχισε το ράλι τηλεθέασης με διψήφια ποσοστά και την προηγούμενη Παρασκευή (21/11)

Πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές έφερε και την Παρασκευή που μας πέρασε στον Alpha το διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» και ήταν μακρά το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας με τουλάχιστον 3,2% διαφορά από τον ανταγωνισμό, που είχε στις τάξεις του και το μουσικό σόου «The voice».

Το μουσικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ήταν η δεύτερη δημοφιλέστερη εκπομπή της ημέρας και χάρη σε εκείνη βελτίωσε το μέσο όρο του ο σταθμός. Από την κατάταξη σε διαδοχικές θέσεις των «Ο τροχός της τύχης», «Deal», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» καθώς και την παρατήρηση της ώρας μετάδοσης καθενός, δίδεται η αίσθηση ότι μια μερίδα τηλεθεατών μοιάζει να επιδόθηκε σε… σκυταλοδρομία τηλεπαιχνιδιών.

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι εκπομπές της συγκεκριμένης τυπολογίας προγράμματος κατέλαβε το 25% του Top και ένα άλλο 33% δελτία ειδήσεων.

Εν τέλει μόνον το «Σόι σου» εκπροσώπησε το είδος του στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης της Nielsen την Παρασκευή.

