MEGA: Η απορία της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno» για το σπορ αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά (video)

Τις προηγούμενες ημέρες την πρωινή τηλεοπτική ζώνη απασχόλησε η είδηση για την υπερβολική ταχύτητα με την οποία διαπιστώθηκε ότι κινείτο το υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αττική Οδό.
Η τροχαία παράβαση, με ηλεκτρονική κλίση, αποτέλεσε θέμα για την εκπομπή «Buongiorno» στο οποίο ο ρεπόρτερ ακούγεται να διαβάζει ότι το σπορ -διθέσιο- αμάξι οδηγούσε «τρίτο άτομο» και όχι ο έλληνας αθλητής, σύμφωνα με δήλωση του νομικού εκπροσώπου του, η οποία αναμεταδόθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ προκαλώντας… απορία στην παρουσιάστρια της εκπομπής.
