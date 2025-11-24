MEGA: Η απορία της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno» για το σπορ αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά (video)

Τις προηγούμενες ημέρες την πρωινή τηλεοπτική ζώνη απασχόλησε η είδηση για την υπερβολική ταχύτητα με την οποία διαπιστώθηκε ότι κινείτο το υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αττική Οδό.

Η τροχαία παράβαση, με ηλεκτρονική κλίση, αποτέλεσε θέμα για την εκπομπή «Buongiorno» στο οποίο ο ρεπόρτερ ακούγεται να διαβάζει ότι το σπορ -διθέσιο- αμάξι οδηγούσε «τρίτο άτομο» και όχι ο έλληνας αθλητής, σύμφωνα με δήλωση του νομικού εκπροσώπου του, η οποία αναμεταδόθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ προκαλώντας… απορία στην παρουσιάστρια της εκπομπής.

Με τον καβγά του Ουγγαρέζου, πέρασε απαρατήρητο αυτό το αριστούργημα. Ούτε ο Σεφερλής,ούτε η Μενεγάκη τέτοια ατάκα . Πρέπει να περάσει στο πάνθεον της Ελληνικής τηλεόρασης , κάντε κανά repost να μην χαθεί #superkaterina #buongiorno #edotv #xamogelakaipali #toprwino #kalytera pic.twitter.com/I8hQR6r8i9 — MissVenom (@MissVenom2707) November 23, 2025

