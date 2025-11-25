ΕΡΤ3: Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ «Η μεγάλη δίκη των Κοινωνικών Δικτύων» το βράδυ (25/11)

Η ιστορική και σπαρακτική δικαστική διαμάχη γονιών που έχασαν τα παιδιά τους και των επικεφαλής των πέντε μεγαλύτερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ξεδιπλώνεται στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ «The Social Trap» («Η μεγάλη δίκη των Κοινωνικών Δικτύων», αν και πιο αντιπροσωπευτικός τίτλος ίσως θα μπορούσε να είναι «Κοινωνική Παγίδα»), το οποίο σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση έχει προγραμματίσει η ΕΡΤ3 σήμερα στις 22.00.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, πολιτειακοί νομοθέτες και γονείς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν τους ψηφιακούς γίγαντες.

Ξεχωρίζουν όμως πέντε γυναίκες που επέλεξαν να ανατρέψουν την καθημερινότητά τους για να πολεμήσουν τους «Big 5», δηλαδή τους κυρίαρχους κολοσσούς υψηλής τεχνολογίας, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, and Meta (Facebook).

Στο «The Social Trap», οι πέντε γυναίκες, καθεμία με οδυνηρές ιστορίες για τη διαδικτυακή χειραγώγηση παιδιών, άρχισαν να εκθέτουν τους κινδύνους των απεριόριστων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένα κίνημα το οποίο εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

Μετασχημάτισαν τον άφατο πόνο τους σε δύναμη, όχι μόνο για να υπερασπιστούν τη μνήμη των παιδιών τους, αλλά και τα παιδιά όλου του κόσμου που ζουν εγκλωβισμένα και εθισμένα σε μία εικονική πραγματικότητα.

Μέσα από τους αγώνες αυτών των γυναικών διαπιστώνεται ότι ο ψηφιακός έλεγχος είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που φανταζόμαστε. Είναι ένας αγώνας «Δαυίδ εναντίον Γολιάθ», όμως κανείς δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω.

Το ντοκιμνατέρ καταδεικνύει με αξιοσημείωτο τρόπο την πανταχού παρούσα φύση αυτού του προβλήματος: οι γυναίκες προέρχονται από διαφορετικές χώρες, ωστόσο οι ιστορίες τους είναι ανατριχιαστικά παρόμοιες.

Η ταινία δείχνει επίσης την ανάγκη για ενότητα σε αυτόν τον σκοπό, εστιάζοντας στις ακροάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2024, στις οποίες πολιτικοί, από διαφορετικά σημεία του πολιτικού φάσματος, στρέφουν τα φώτα της δημοσιότητας στους διευθύνοντες συμβούλους των πέντε μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της Ελίσα Ζαντό και η αρχισυνταξία του Στανισλάς Γκαζέλ, σε παραγωγή των Babel Doc και Together Media.

