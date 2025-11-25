«The Stringer»: Το ντοκιμαντέρ του Netflix αμφισβητεί την «πατρότητα» της συγκλονιστικής φωτογραφίας «Το κορίτσι της Ναπάλμ» (photos/video)

Στο χωριό Τρανγκ Μπανγκ, στο Νότιο Βιετνάμ, στις 8 Ιουνίου 1972 η αεροπορία των ΗΠΑ ρίχνει κατά λάθος βόμβες ναπάλμ στο ναό όπου έχουν καταφύγει άμαχοι. Στην ομάδα των δημοσιογράφων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, είναι και ο νεαρός φωτογράφος Νικ Ουτ, ο οποίος θα τραβήξει τη σημαντικότερη φωτογραφία της ζωής του. Στον φακό του, ένα γυμνό κορίτσι, μόλις εννέα ετών, η Φαν Τι Κιμ Φουκ, προσπαθεί να γλυτώσει από τις φλόγες που καίνε τη σάρκα του. Αυτή η φωτογραφία, η οποία ενσαρκώνει την «κόλαση του Βιετνάμ», έκανε το γύρο του κόσμου και έχει μείνει στην ιστορία ως «Το κορίτσι της Ναπάλμ» («The Napalm Girl»).

Τώρα, ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο τιτλοφορείται «The Stringer: The Man Who Took The Photo», επιχειρεί να αμφισβητήσει την πατρότητα της διάσημης φωτογραφίας που τιμήθηκε με Πούλιτζερ, μιας εικόνας που συνέβαλε τα μάλα να προσδιοριστούν οι φρικαλεότητες του πολέμου στο Βιετνάμ. Ταυτόχρονα επαναφέρει το ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίον τα ΜΜΕ της Δύσης, παραβλέπουν ιστορικά το έργο των τοπικών ανεξάρτητων δημοσιογράφων και φωτοειδησεογράφων σε περιόδους πολέμου, προκαλώντας αντιδράσεις από ορισμένους φωτορεπόρτερ της εποχής.

Η ταινία «The Stringer: The Man Who Took the Photo», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, επανεξετάζει τη φωτογραφία του 1972 που αποδίδεται στον φωτογράφο του Associated Press Νικ Ουτ (Nick Ut) και υποδηλώνει ότι ο συνάδελφός του, Νγουέν Ταν Νγκε, τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία αλλά ποτέ δεν έλαβε αναγνώριση από το AP λόγω των πολιτικών του ειδησεογραφικού πρακτορείου και της γενικής αδιαφορίας για τους κατά τόπους ανεξάρτητους ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου.

Το ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή του The VII Foundation του φωτογράφου Γκάρι Νάιτ και σκηνοθεσία του Μπαό Νγκουγιέν (με υποψηφιότητα για Οσκαρ και ΕΜΜΥ) έκανε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ του Sundance, τον περασμένο Ιανουάριο, όμως τώρα ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο ευρύ κοινό.

Για να γυρίσουν την ταινία και να καταλήξουν στο παραπάνω συγκλονιστικό συμπέρασμα, ο Νγκουγιέν και ο Νάιτ πήραν συνεντεύξεις από 55 μάρτυρες, σε συνδυασμό με αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης από τον οργανισμό INDEX με έδρα το Παρίσι της Γαλλίας.

Το AP και ο Ουτ αμφισβητούν αυτή την εκδοχή της ιστορίας για την φωτογραφία. Νομικός εκπρόσωπος του Ουτ έστειλε επίσης ένορκη δήλωση του Του Πίς (Tu Pease), γραμματέα στο γραφείο του AP στη Σαϊγκόν και υπεύθυνο μισθοδοσίας, ο οποίος θυμάται τον Ουτ να επιστρέφει από το σημείο και να περιγράφει τη φωτογραφία που τράβηξε το 1972.

Η ταινία ακολουθεί τον δημοσιογράφο Γκάρι Νάιτ και άλλους καθώς αναζητούν τον Νγκε, αφότου ο πρώην φωτορεπορτερτ του AP Saigon, Καρλ Ρόμπινσον, ισχυρίζεται ότι ο Ουτ δεν τράβηξε την περίφημη φωτογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

Eurovision 2026: Ένα «περίπου» με σημασία για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό