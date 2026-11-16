Γεωργιάδης καλύπτει Λιάκο: Δεν κατηγορείται για κάτι, επί ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν οι απευθείας αναθέσεις – «Καρφιά» για Παπασταύρου

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Κάλυψη στον υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκο, ο οποίος κατηγορείται από την αντιπολίτευση για σύγκρουση συμφερόντων, παρείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι απευθείας αναθέσεις από δήμους στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του υφυπουργού άρχισαν επί ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Ά. Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν κατηγορείται για κάτι ο κ. Λιάκος. Η αδερφή του είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, με τη δική της δραστηριότητα. Μιλάμε για απευθείας αναθέσεις από δήμους που ξεκίνησαν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ στην αδερφή του κ. Λιάκου», ενώ για τα φαινόμενα διαφθοράς στην κυβέρνηση τόνισε ότι «δεν είναι όλα το ίδιο. Η αντιπολίτευση είναι πολύ φυσιολογικό να θέλει να διογκώνει πράγματα, άλλα πραγματικά άλλα όχι πραγματικά, για να κάνει το δικό της πολιτικό παιχνίδι».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε για τον υφΥΠΕΝ, Νίκο Τσάφο ότι «δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα, είναι τρίχες αυτά που συζητάμε και κακώς τον βάζουμε στην εξίσωση. Ο άνθρωπος ήτανε ιδιώτης, είχε κάποιες μετοχές, τις πούλησε όταν έγινε υπουργός. Έγινε σύμφωνα με τον νόμο, οι μετοχές ήταν και μικρής αξίας, τρίχες κατσαρές».

Αντιθέτως, για την υπόθεση της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη σημείωσε ότι ο πρώην πλέον υφΥΠΑΝ «είχε ένα ζήτημα ηθικής τάξεως μεγάλο για αυτό και παραιτήθηκε σε 24 ώρες», ενώ στο ερώτημα αν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής υποστήριξε ότι «δεν είναι με Επικρατείας διορισμένος βουλευτής, είναι με σταυρό άρα οι ψηφοφόροι του στην Ημαθία θα κρίνουν την συνολική του συμπεριφορά»

Ο Ά. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «η μεγάλη διαφορά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από το παρελθόν είναι ότι όταν κάποιος έχει ένα ηθικό ζήτημα στην κυβέρνηση της Αριστεράς κάνανε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και λέγανε “δεν μας νοιάζει, πείτε ότι θέλετε”. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν υπάρχει ηθικό ζήτημα ο ενδιαφερόμενος – αν πράγματι υπάρχει – σηκώνεται και φεύγει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Υγείας επιφύλαξε αιχμές για το σχέδιο περί Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης του ΥΠΕΝ, Σταύρου Παπασταύρου, λέγοντας ότι «είμαστε 7 βουλευτές Βόρειας Αθήνας, είχαμε κάποια ενημέρωση πριν βγει αυτό σε διαβούλευση; Όχι δεν είχαμε, ήταν μια πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα το υπουργείο Περιβάλλοντος να έχει πρωτοβουλίες αλλά θα ήταν δέον να έχουν ενημερωθεί και οι βουλευτές της περιφέρειας».

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να περάσει αυτό, δεν πρόκειται γενικά να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που πρέπει να δούμε πως θα επιλυθεί αυτό μπορεί να υπάρχει, αυτό θα διευκρινιστεί, θα εξηγηθεί, θα καταλήξουμε σε μια συζήτηση και αν υπάρχει κάποιου είδους λύση θα το δούμε. Όπως παρουσιάστηκε και όπως βγήκε, βγήκε όχι με τον σωστό τρόπο», σημείωσε, ενώ σε ερώτηση αν ήταν λάθος του κ. Παπασταύρου, δήλωσε ότι «δεν θέλω να πω ποιανού λάθος είναι, δεν είμαι δικαστής. Δεν πρόκειται περί νομοθεσίας, πρόκειται περί δημόσιας διαβούλευσης. […] Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ μας, είμαστε πολύ αγαπημένοι, τον κ. Παπασταύρου τον αγαπάω πάρα πολύ».

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