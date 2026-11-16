Βαγγέλης Λιάκος: Αναπάντητα ερωτήματα για την «έκρηξη» απευθείας αναθέσεων στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του

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Πριν καν προλάβει να ορκιστεί υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη ΝΔ, Βαγγέλης Λιάκος, βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από την αντιπολίτευση για αξιοποίηση της βουλευτικής του ιδιότητας για… ίδιον όφελος.

Σύμφωνα με μακροσκελή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η οποία στηρίχθηκε σε δημοσιεύματα, ο νέος υφυπουργός μοιράζεται το πολιτικό γραφείο του στον Ασπρόπυργο με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του. Το οποίο γραφείο φέρεται να έχει λάβει απευθείας αναθέσεις από έξι δήμους – Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κυθήρων – το ύψος των οποίων για την περίοδο 2020-2026 ανέρχεται συνολικά σε 1.144.796,40 ευρώ, για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μάλιστα, τα δημοσιεύματα αναφέρονται σε περιπτώσεις όπως του δήμου Κυθήρων, όπου υπεγράφησαν τρεις συμβάσεις μέσα σε δύο ημέρες το 2024, συνολικού ύψους 89.400 ευρώ με ΦΠΑ και του δήμου Ύδρας (δύο αποφάσεις την ίδια ημέρα για υπηρεσίες του 2026, συνολικού ύψους 73.680,80 ευρώ).

Η ΕΛΑΣ ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει πώς εγγυάται την διαφάνεια και την ισονομία όταν ο αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση υφυπουργός είναι επιβλέπων των Δήμων που αναθέτουν εργασίες στην αδελφή του, γιατί οι Δήμοι προχώρησαν σε αναθέσεις με χωριστές περιγραφές εργασιών, ακόμη και για αποφάσεις της ίδιας ημέρας και γιατί, όταν οι ανάγκες λογιστικής υποστήριξης ενός Δήμου είναι σταθερές και προβλέψιμες, δεν προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση.

Η αντιπολίτευση θέτει ζήτημα φαβοριτισμού και σύγκρουσης συμφερόντων, με τις χωριστές περιγραφές εργασιών να παραπέμπουν σε κατάτμηση συμβάσεων, αν και επισημαίνεται ότι η ύπαρξη πολλών αποφάσεων από μόνη της δεν αποδεικνύει παρατυπία. Επίσης, από «γαλάζιες» πηγές επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόρισμα ελεγκτικής ή δικαστικής αρχής που να αποδίδει παράνομη πράξη στον υφυπουργό ή σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, «στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρνητικά στις απευθείας αναθέσεις από τους Δήμους, επισημαίνοντας την ανάγκη αυτοκριτικής και διορθωτικών κινήσεων. Τώρα που οι απευθείας αναθέσεις κατευθύνονται σε συγγενικό πρόσωπο κυβερνητικού στελέχους, νοιώθει κάποιος ότι πρέπει να απολογηθεί;».

«Βροχή» απευθείας αναθέσεων

Σύμφωνα με τον ιστοχώρο dikastikoreportaz.gr, την περίοδο 2015 – 2019 το λογιστικό γραφείο της αδελφής του νυν υφΥΠΕΣ είχε λάβει, με τη μορφή απευθείας αναθέσεων συνολικά για τα 5 έτη, το ποσό των 152.000 ευρώ που αφορούσε σε υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης του Δήμου Σπετσών μόνο. Ωστόσο, από το 2019 και εντεύθεν τα πράγματα αλλάζουν:

2020

Το 2020 το λογιστικό γραφείο συμφερόντων Ελένης Λιάκου έλαβε συνολικά το ποσό των 111.237 ευρώ μέσω απευθείας αναθέσεων από τους Δήμους Σπετσών και Κυθήρων.

Ειδικότερα για το έτος 2020 ο Δήμος Σπετσών ανέθεσε στο λογιστικό γραφείο «Ελένη Λιάκου και Συνεργάτες» απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 69.610€ για παροχή υπηρεσιών όπως «εκπαίδευση και κατάρτιση οικονομικών στοιχείων στον Κέντρικό Κομβο Διαλειτουργικότητας» και την παροχή «υπηρεσιών εξειδικευμένης διοικητικής υποστήριξης για το έτος 2020». Οι αναθέσεις δεν τελειώσαν εδώ και αφορούν σε πλήθος παροχής υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων για «το νέο πληροφοριακό σύστημα υποβολής Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τον Δήμο Σπετσών», «υπηρεσίες κατάθεσης αίτησης ολοκλήρωσης διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ», «υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση για την κατάρτιση μηνιαίων στατιστικών δελτίων έτους 2020 του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σπετσών» κτλ.

Ενώ αντίστοιχα για το έτος 2020 ο Δήμος Κυθήρων ανέθεσε στο λογιστικό γραφείο της κυρίας Λιάκου το ποσό των 41.626 Ευρώ για παροχή υπηρεσιών όπως «υποστήριξη μισθοδοσίας έτους 2020», «υποστηρικτικές εργασίες και εκπαίδευση στη στοχοθεσία 2020» και «υποστηρικτικές εργασίες αναζήτησης και βεβαίωσης εσόδων Δήμου Κυθήρων».

2021 – 2022

Αντίστοιχες συμβάσεις έχουν υπογραφεί και την περίοδο 2021 – 2022. Για τη συγκεκριμένη διετία το Λογιστικό Γραφείο της Ελένης Λιάκου εισέπραξε από τους Δήμους Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών και Αίγινας μέσω απευθείας αναθέσεων το ποσό των 185.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το 2021 ο Δήμος Κυθήρων προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις ύψους 33.819 ευρώ προς το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο για υπηρεσίες όπως «Υποστηρικτικές εργασίες σε θέματα Μισθοδοσίας Δήμου Κυθήρων», «σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου» και «Υποστηρικτικές εργασίες αναζήτησης και βεβαίωσης εσόδων».

Αντίστοιχα το 2021 ο Δήμος Ύδρας και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ύδρας προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις ύψους 38.924,99 ευρώ στο γραφείο της κας Λιάκου για μια σειρά από υπηρεσίες. Όπως για παράδειγμα για την «εκπαίδευση για την κατάρτιση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων στον Κεντρικό Κόμβο», «την λογιστική υποστήριξη της ΚΕΔΥ, υποστηρικτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών δελτίων έτους 2021, κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος» κτλ.

Σε ότι αφορά το Δήμο Σπετσών, από τη δημοσιογραφική έρευνα προκύπτει πως οι απευθείας αναθέσεις για το 2022 ανήλθαν σε 35.700 ευρώ. Ειδικότερα στις 5/4/2022 υπεγράφη η απευθείας ανάθεση στο λογιστικό γραφείο της κυρίας Ελένης Λιάκου για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με «υποστηρικτικές εργασίες και εκπαίδευση στην ορθή εφαρμογή της στοχοθεσίας έτους 2022». Την ίδια ημέρα υπογράφεται ακόμα μία απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με «υποστηρικτικές εργασίες και εκπαίδευση για την κατάρτιση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας για το έτος 2022». Ενώ μία ημέρα αργότερα στις 6/4/2022 υπογράφεται ακόμα μία απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σχετικά με «υποστηρικτικές εργασίες και εκπαίδευση για το νέο πληροφοριακό σύστημα υποβολής συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών». Άλλες αναθέσεις ακόμα αφορούν σε «υπηρεσίες εξειδικευμένης διοικητικής υποστήριξης για το έτους 2022 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών», «εξειδικευμένη Λογιστική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για το έτους 2022 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών» κτλ.

Σε ότι αφορά το Δήμο Αίγινας, οι απευθείας αναθέσεις προς το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου ανήλθαν σε 34.799 ευρώ για το 2022. Μάλιστα την ίδια ημέρα στις 3/5/2022 υπογράφονται δύο (2) ξεχωριστές απευθείας αναθέσεις. Η πρώτη αφορούσε σε «υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος υποβολής συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων και Εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών» και η δεύτερη σε «υποστηρικτικές εργασίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2022 και την έκδοση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021». Άλλη απευθείας ανάθεση προς το λογιστικό γραφείο της κυρίας Ελένης Λιάκου αφορά σε «υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ορθή κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας»

Αντίστοιχα, το 2022 οι αναθέσεις του Δήμου Ύδρας προς το γραφείο της κας Λιάκου ανήλθαν σε 34.720 ευρώ. Μάλιστα οι υπηρεσίες που παρείχε αφορούσαν μεταξύ άλλων σε «εργασίες για την ορθή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος υποβολής συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών», «υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης περιόδου 2022 – 2023» κτλ. που όλες έχουν υπογραφεί την ίδια ημέρα στις 3/6/2022.

2023

Σε παρόμοια επίπεδα ανήλθαν οι αναθέσεις διαφόρων Δήμων προς το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου και για το 2023, καθώς οι απευθείας αναθέσεις από τους Δήμους: Πόρου, Κυθήρων, Αίγινας, Ύδρας, Σπετσών υπερέβησαν τις 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα από το Δήμο Πόρου το γραφείο της κας Λιάκου έλαβε για το 2023 το ποσό των 36.716,40 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα «σχεδιασμού, εισπραξιμότητας εσόδων».

Από το Δήμο Κυθήρων, έλαβε μέσω απευθείας αναθέσεων το ποσό των 31.751 ευρώ, για την παροχή «υπηρεσιών κατάρτισης προϋπολογισμού – πινάκων Στοχοθεσίας» και «υποστηρικτικών εργασιών σε θέματα μισθοδοσίας».

Το συνολικό ποσό των 40.827 ευρώ έλαβε μεσω απευθείας αναθέσεων από το Δήμο Αίγινας για το ίδιο έτος, για την παροχή «υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων έτους 2017- 2018» και «υποστηρικτικών λογιστικών εργασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2023 και την έκδοση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022». Οι 2 απευθείας αναθέσεις προς το λογιστικό γραφείο της κυρίας Λιάκου υπεγράφησαν μάλιστα την ίδια ημέρα, δηλαδή την 1/6/2023.

Σε ότι αφορά το Δήμο Ύδρας οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν σε 34.720 ευρώ το 2023 για την «παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027», «παροχή υπηρεσιών σύνταξης τευχών διακήρυξης για τον διαγωνισμό καθαριότητας του Δήμου Ύδρας για τα έτη 2023-2024», «παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης περιόδου 2023-2024».

Στο ποσό των 60.660 ευρώ ανήλθε το συνολικό κόστος των απευθείας αναθέσεων του Δήμου Σπετσών για το 2023. Οι αναθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων σε «υποστηρικτικές φορολογικές και λογιστικές εργασίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής περιόδου 2023 και την έκδοση οικονομικών καταστάσεων 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών», «υποστηρικτικές λογιστικές εργασίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και την έκδοση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 του Δήμου Σπετσών», «υπηρεσίες καταρτισης μεσοπροθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 Δήμου Σπετσών» κτλ.

2024

Το 2024 οι αναθέσεις προς το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου υπερέβησαν τις 246.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, από το Δήμο Αίγινας οι απευθείας αναθέσεις ξεπέρασαν τις 41.000 ευρώ και αφορούσαν σε παροχή υπηρεσιών «απογραφής πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων του ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμού Δήμου Αίγινας», «υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ορθή κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας» και «υποστηρικτικές λογιστικές εργασίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής περιόδου 2024 και έκδοση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023».

Από το Δήμο Κυθήρων οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν σε 89.400 ευρώ για «υποστηρικτικές εργασίες αε θέματα μισθοδοσίας έτους 2024», «υποστηρικτικές εργασίες, εκπαίδευση και κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024» κτλ.

Από το Δήμο Ύδρας οι απευθείας αναθέσεις για το 2024 ανήλθαν σε 117.132 ευρώ και αφορούσαν μεταξύ άλλων στην παροχή «υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας», «υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας σε θέματα παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου καθώς και για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ», «υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού – πινάκων στοχοθεσίας» κτλ.

2025

Το ίδιο μοτίβο αναθέσεων προς το γραφείο της κας Λιάκου έλαβε χώρα και το 2025. Πιο αναλυτικά από το Δήμο Ύδρας οι αναθέσεις υπερέβησαν τις 62.000 ευρώ για «παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης λογιστικής υποστήριξης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου έτους 2025 και έκδοση οικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2024 καθώς και για παρακολούθηση προϋπολογισμού, της οικονομικής του διαχείρισης και τις διαδικασίες αναθέσεων συμβάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας», κτλ

Από το Δήμο Κυθήρων οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν σε 106.372 ευρώ το 2025 για «υποστηρικτικές υπηρεσίες ορθής εφαρμογής της Στοχοθεσίας του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων», «υπηρεσίες παρακολούθησης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων», «υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων» κτλ.

Από το Δήμο Αίγινας οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν σε 35.443 ευρώ για το 2025, ενώ από το Δήμο Πόρου σε 37.117 ευρώ. Επίσης από το Δήμο Αγκιστρίου οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν το 2025 σε 12.400 ευρώ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης τμήματος εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2026

Σε ότι αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2026 το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου φέρεται να έχει λάβει μέσω απευθείας αναθέσεων ποσό άνω των 133.000 ευρώ από τους Δήμους Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων

Συγκεκριμένα από τον Δήμο Ύδρας μέσα σε μόλις 2 εργάσιμες ημέρες οι αναθέσεις ανήλθαν σε 92.000,00 για υπηρεσίες όπως «Λογιστική- Φορολογική υποστήριξη Δήμου Ύδρας για το έτος 2026 και έκδοση οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2025», «συμβουλευτική υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας σε θέματα παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, τις διαδικασίες αναθέσεων συμβάσεων καθώς και για την ανταπόκρισή της στις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ» κτλ.

Από τον Δήμο Πόρου, το συνολικό κόστος των απευθείας αναθέσεων ανήλθε σε 27.838 ευρώ ενώ από το Δήμο Κυθήρων σε 13.391 ευρώ.

Προς το παρόν, ο υφυπουργός Εσωτερικών δεν έχει απαντήσει στις καταγγελίες, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη διάρκεια του briefing.

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