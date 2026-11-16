«Non-Refundable»: Η Millie Bobby Brown ταξιδεύει στο Μεξικό για τη νέα κωμωδία της στο Netflix

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Μετά το φινάλε του «Stranger Things», την ολοκλήρωση της τριλογίας «Enola Holmes» και εν αναμονή μίας κωμωδίας κατασκόπων με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ (David Harbour), η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown) έκλεισε το επόμενο πρότζεκτ της για το Netflix. Πρόκειται για την κωμωδία «Non-Refundable», στην οποία θα έχει τον διπλό ρόλο της πρωταγωνίστριας και της παραγωγού, δίπλα στον Τζακ Ίνανεν (Jack Innanen), τον ανερχόμενο ηθοποιό της σειράς «Adults» του FX.

Με τον υποψήφιο για Emmy Πολ Μπριγκάντι (Paul Briganti) στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, το φιλμ συστήνεται ως μία ευρηματική κωμωδία με επίκεντρο τον Nate και τη Dani, ένα πρώην ζευγάρι, το οποίο, παρά τον χωρισμό του, εξακολουθεί να είναι οικονομικά δεσμευμένο με τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσής του. Οι δύο πρώην αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο Μεξικό από πείσμα και εκδίκηση, προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον με νέους συντρόφους.

Η ταινία βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του Ντέιβιντ Μπερνστάιν (David Bernstein), σύμφωνα με το Deadline. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τζέικ Μπον Τζόβι (Jake Bongiovi), θα αναλάβουν την παραγωγή για λογαριασμό της PCMA, μαζί με τους Άντριου Σουέτ (Andrew Swett) και Άαρον Ράιντερ (Aaron Ryder) για την Embrace Entertainment και τους Γουίλ Σπεκ (Will Speck) και Τζος Γκόρντον (Josh Gordon) μέσω της Speck + Gordon Inc. Χρέη εκτελεστικών παραγωγών θα έχουν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (για την PCMA), ο Έρικ Φάινμαν (Eric Fineman) και ο Ντέιβιντ Κερν (David Kern).

Στο Netflix, το όνομα της υποψήφιας για Emmy πρωταγωνίστριας έχει ταυτιστεί με μεγάλες επιτυχίες δράσης και φαντασίας, όπως το «Stranger Things», το «Damsel» και οι ταινίες «Enola Holmes». Ωστόσο, τα στελέχη της πλατφόρμας την επέλεξαν για τον ρόλο αφού την είδαν στο «Just Picture It», μία επερχόμενη ρομαντική κομεντί στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Γκάμπριελ ΛαΜπέλ (Gabriel LaBelle), διακρίνοντας και την κωμική πλευρά της.

Έχοντας ολοκληρώσει τις πέντε σεζόν του «Stranger Things» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε πρεμιέρα με το «Enola Holmes 3», το οποίο ξεπέρασε τις 20 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες. Στα επόμενα σχέδιά της είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ της A24 με την υπογραφή του Τζακ Θορν (Jack Thorne), στο οποίο θα ενώσει τις δυνάμεις της ξανά με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ.

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