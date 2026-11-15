«Captivated»: Η Άιλα Φίσερ και ο Μπλέικ Ρίτσον στο πλευρό του Αλ Πατσίνο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Άιλα Φίσερ (Isla Fisher) και ο Μπλέικ Ρίτσον (Blake Ritson) της δραματικής σειράς «The Gilded Age» προστέθηκαν στο καστ του θρίλερ «Captivated», με πρωταγωνιστή τον θρυλικό ηθοποιό Αλ Πατσίνο (Al Pacino).

Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της απαγωγής του Τζον Πολ Γκέτι III (John Paul Getty III) στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης το 1973, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντίτο Μοντιέλ (Dito Montiel). Σύμφωνα με το Deadline, στο καστ συμμετέχει επίσης ο Τζάκσον Κέλι (Jackson Kelly). Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στην Καλαβρία και τη Ρώμη.

Η ταινία διαδραματίζεται με φόντο την Ιταλία της δεκαετίας του ΄70 και υπόσχεται μια νέα προσέγγιση της διάσημης υπόθεσης απαγωγής του εγγονού ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, του Τζον Πολ Γκέτι (John Paul Getty), φωτίζοντας πτυχές που έμειναν ανεξερεύνητες τόσο στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) «All the Money in the World» όσο και στη σειρά «Trust» του δικτύου FX.

Διαβάστε επίσης:

Πωλείται σε δημοπρασία το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Κάποτε στη Δύση»

«Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους

«Connector»: Ο Brad Pitt γίνεται θρύλος της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple

