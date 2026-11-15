Οργή για τη διαχείριση της τραγωδίας: Οι γονείς του 23χρονου πυροσβέστη ταξίδεψαν 500 χλμ. με το αυτοκίνητό τους για την αναγνώριση (Videos)

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Πεντακόσια χιλιόμετρα οδύνης χρειάστηκε να διανύσουν οδικώς, με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο, οι γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, που έχασε τη ζωή του χθες στο Ζεφύρι δίπλα στον 44χρονο συνάδελφό του, Ηλία Βαλάτσο.

Οι άνθρωποι που τον έφεραν στη ζωή ξεκίνησαν από την Καστοριά οδικώς για να φτάσουν στην Αθήνα και να αναγνωρίσουν τη σορό του παιδιού τους.

Η καταγγελία και ο σπαραγμός της οικογένειας

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, ο θείος του 23χρονου -που έπεσε στο καθήκον- περιέγραψε με λυγμούς το σοκ της είδησης, εκφράζοντας παράλληλα την οργή του για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια κλήθηκε να διαχειριστεί το τραγικό γεγονός.

Όπως ανέφερε, ο νεαρός πυροσβέστης βρισκόταν στο Σώμα μόλις λίγους μήνες.

«Μας πήρε η μητέρα του παιδιού και μας ενημέρωσε. Αυτοί το έμαθαν από το νοσοκομείο, απ’ όπου τους είπαν να πάνε να κάνουν αναγνώριση. Θέλω πραγματικά να καταγγείλω το γεγονός ότι οι γονείς αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν από την Καστοριά με το Ι.Χ. τους για να δουν το νεκρό τους παιδί. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος με αυτή την κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η γιαγιά του 23χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

«Όταν το μάθαμε, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ήταν ένα χαμογελαστό, ευγενικό και έξυπνο παιδί. Τον Ιούνιο ορκίστηκε κανονικά ως πυροσβέστης, έχοντας τελειώσει τη σχολή μετά την τετραετή θητεία του. Είχε δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις και είχε περάσει στο Οικονομικό, γιατί είχε όνειρα και φιλοδοξίες», συμπλήρωσε.

«Εκείνη την ώρα που έγινε το συμβάν δεν ήταν 20 πυροσβέστες»

Ανείπωτος είναι ο πόνος και στην οικογένεια του 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη, Ηλία Βαλατσού, που μεγάλωσε ορφανός αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες από μικρή ηλικία.

Ο ξάδελφος του επισήμανε πως οι πυροσβέστες ζητούσαν 6 χρόνια τον απαραίτητο εξοπλισμό και δεν τους τον παρείχαν και επισήμανε πως όταν επιχειρήσουν οι τρεις πυροσβέστες δεν ήταν κανένας άλλος μαζί τους στο σημείο.

«Αμέλεια; Τι να σου πω τώρα; Εξοπλισμός; Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ακόμα δεν ξέρουμε ούτε εμείς. Γιατί πολλοί γράφουν διάφορα ότι επιχειρούσαν 20 πυροσβέστες. Εκείνη την ώρα όμως που έγινε το συμβάν δεν ήταν 20 πυροσβέστες. Ήταν αυτοί οι τρεις μέσα. Δηλαδή μετά από μιάμιση ώρα που βρήκαν εμένα τον ξάδερφό μου και μετά από δύο ώρες τον Γιώργο, το άλλο το παλικάρι, πού ήταν οι υπόλοιποι πυροσβέστες όταν ξέρεις ότι ο εξοπλισμός σου και ο αέρας ο διαθέσιμός σου τελειώνει στα 20 λεπτά; Δεν είναι πουθενά. Το ότι μετά πήγαν 20 άτομα εμένα αυτό δεν μου λέει κάτι. Χάθηκε το παλικάρι; Εγώ εκεί μένω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας να μου τον πει ήρωα. Εγώ ξέρω πολύ καλύτερα από αυτούς ότι ήταν ήρωας.

»Το θέμα είναι να μη χάνονται παιδιά έτσι. Δηλαδή είναι δυνατόν να ζητάνε τώρα έξι χρόνια εξοπλισμό και να μην τους παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό; Μου λέει ένας συνάδελφός του “αν δεν ήταν ο Ηλίας, θα ήμουν εγώ. Αυτό λέει το πρωτόκολλο, αυτό κάνουμε”. Το θέμα όμως είναι ότι δεν πας έτσι για σφαγή, δηλαδή ξυπνάς το πρωί χαιρετάς την οικογένειά σου και τι λες; “Μπορεί να τα πούμε το μεσημέρι, μπορεί και όχι;”. Με τι ψυχή; Είναι ανίκανοι να προστατεύσουν ανθρώπους αυτοί».

Παπαντώνης: «Δεν έχει ανανεωθεί ο εξοπλισμός μας από το 2020»

Τα όσα είπε ο ξάδελφος του Ηλία Βαλατσού για τον εξοπλισμό των πυροσβεστών επιβεβαιώνονται και από τα ανέφερε στο Mega ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης.

«Η εκπαίδευση υπήρχε, τα μέσα ατομικής προστασίας υπήρχαν, και τίθεται το θέμα για το τι γίνεται με το οξυγόνο. Έτυχε να έχουν τα μέσα, γιατί έχουμε να πάρουμε μέσα ατομικής προστασίας από το 2020. Έχουμε ενημερώσει τον κ. Τουρνά. Διαμαρτυρηθήκαμε πέρσι στη Βουλή και μας έκαναν ΕΔΕ και πρόστιμο 1.200 ευρώ γιατί δείξαμε το θέμα. Για το οξυγόνο θεωρητικά ήταν γεμάτες οι φιάλες», ανέφερε.

»Την αλήθεια είπε (σ.σ. ο ξάδελφος), ότι δεν ξέρουμε όταν φεύγουμε και πάμε το πρωί στη δουλειά, αν θα γυρίσουμε το βράδυ, γιατί τα περιστατικά αυτά είναι έκτακτα και όλα έχουν τη δική τους βαρύτητα. Αν γνώριζαν οι συνάδελφοι, αν είχαν ενημερωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα, δεν θα έμπαιναν. Θα καθόντουσαν απ’ έξω με τις μάνικες, θα έσβηναν τη φωτιά, όποτε έσβηνε μετά από λίγο και θα έμπαιναν μέσα να δουν και πώς. Ένα συγγνώμη, στην οικογένεια του συναδέλφου που δεν υπήρχε μια μέριμνα από την Πυροσβεστική ή από το υπουργείο το δικό μας να στείλουν αυτοκίνητο να έρθουν οι άνθρωποι κάτω, να αναγνωρίσουν τη σορό και κάνανε οι γονείς των ανθρώπων 400-500 χιλιόμετρα σε αυτή την κατάσταση οδηγώντας να έρθουν κάτω», πρόσθεσε ο συνδικαλιστής της Πυροσβεστικής.

Ο αποχαιρετισμός της θείας του 44χρονου

Από την πλευρά της, η θεία του Ηλία Βαλατσού, Βούλα Αμερικάνου, μιλώντας για τον άδικο χαμό του ανιψιού της, ανέφερε πως ο 44χρονος ήταν απόλυτα δοσμένος στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, έχοντας επιχειρήσει νυχθημερόν ακόμη και στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Αποχαιρετώντας τον με συγκίνηση, υπογράμμισε την υπερηφάνεια της οικογένειάς του για το θάρρος και την αυταπάρνησή του, σημειώνοντας: «Έπεσες πάνω στο καθήκον, Ηλία μου, κάνοντας αυτό που αγαπούσες και για το οποίο ήσουν πάντα έτοιμος να δώσεις τα πάντα».

Στο ίδιο κλίμα οδύνης, στενός φίλος του 44χρονου πυροσβέστη δήλωσε συγκλονισμένος πως ο Ηλίας Βαλατσός «έβαζε πάντα τους άλλους πάνω από όλα».

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