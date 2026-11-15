«Τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί από το 1980»: Οργή πυροσβεστών κατά Τουρνά μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι

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Δριμεία επίθεση κατά του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Τουρνά, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, στον απόηχο της τραγωδίας στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Παπαντώνης χαρακτήρισε τον υπουργό «αλαζόνα», καταγγέλλοντας ότι εδώ και πέντε χρόνια κωφεύει στα αιτήματα των πυροσβεστών και δεν δέχεται να συναντηθεί μαζί τους. «Πέντε χρόνια είναι ο κ. Τουρνάς στο υπουργείο, ζητάμε να μας δει, αλλά είναι αλαζόνας. Δεν ακούει. Έχουμε το δράμα, να έχουμε έναν υπουργό που δεν ακούει κανέναν, νομίζει πως τα ξέρει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θέλεις να τους πεις πέντε πράγματα στραβά, να τα ακούσει, αλλά δεν σε βλέπει καθόλου. Εργάζομαι στην Πυροσβεστική από το 1980, τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί», πρόσθεσε.

«Όλοι είναι τσιτωμένοι»

Ο πρόεδρος του σωματείου υποστήριξε πως ο υπουργός βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με στελέχη της υπηρεσίας. «Έχει τσακωθεί με το μισό αρχηγείο και το μισό υπουργείο. Του φταίνε οι αξιωματικοί, του φταίει ο αρχηγός. Είμαστε μόνιμα σε μια γκρίνια. Όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση που επικρατεί», επισήμανε.

Ο Κώστας Παπαντώνης συνέχισε τις καταγγελίες του, αναφερόμενος σε παλαιότερη τοποθέτηση του Κώστα Τουρνά στη Βουλή, με την οποία, όπως υποστήριξε, είχε χαρακτηρίσει τους εποχικούς πυροσβέστες «πληγή του Πυροσβεστικού Σώματος».

«Πρόσφατα ο κ. Τουρνάς μάς είπε πως είμαστε η πληγή του Πυροσβεστικού Σώματος, εμείς οι πυροσβέστες των 900 ευρώ. Το είπε στη Βουλή για τους εποχικούς. Ούτε το ανακάλεσε ποτέ ούτε είχε την τσίπα να πει “παιδιά, έκανα λάθος”. Είναι ντροπή για τον υπουργό μας», επισήμανε.

Ο συνδικαλιστής του Πυροσβεστικού Σώματος αποκάλυψε, μάλιστα, πως έχει ενημερώσει και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση που επικρατεί, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

«Έχουμε ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη. Του είπα ότι ο κ. Τουρνάς δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Του έχουμε πει ότι δεν πάει καλά το πράγμα και τώρα κυνηγάει αξιωματικούς. Πάντα του φταίνε οι άλλοι και πάντα οι από κάτω. Ε, δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι άλλοι», εξήγησε.

Κλείνοντας, άσκησε κριτική στην πολιτική του υπουργείου για τους χαμηλόμισθους πυροσβέστες, συνδέοντας τις κυβερνητικές αξιολογήσεις για την αντιπυρική περίοδο με τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από τις φωτιές.

«Είναι πέντε χρόνια στο υπουργείο και δεν έχει κάνει ένα δράμι δουλειά για τους χαμηλόμισθους πυροσβέστες. Και ενημερώνουμε το Μαξίμου και μας λέει “πήγαμε καλά, είχαμε τις λιγότερες φωτιές”. Πέντε εκατομμύρια που καήκανε επί θητείας Τουρνά είναι επιτυχία; Εκτός εάν μετράνε τα καμένα με τους νεκρούς ως επιτυχία…», κατέληξε.

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