«Πολλές φορές κάνεις τον σταυρό σου αν θα καταφέρεις να βγεις»: Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο υπόγειο – Στην Ευελπίδων οι 3 συλληφθείσες

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Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι.

Η 34χρονη και οι δύο ανήλιες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να παραδέχθηκαν ότι διέμεναν στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου διατηρούσαν ξυλόσομπα, και ότι πετούσαν στάχτες και σπίθες στο κλιμακοστάσιο, ενέργεια που εξετάζεται ως η πιθανή αιτία πρόκλησης της φονικής πυρκαγιάς.

Καθώς η δικαιοσύνη παίρνει τον λόγο για τα αίτια που οδήγησαν στο κακό, η οδύνη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών παραμένει βουβή.

Πρόκειται για τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη. Μαζί τους επιχειρούσε και ο 43χρονος συνάδελφός τους, Αλέξανδρος, ο οποίος τραυματίστηκε με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου και έσπευσαν πρώτοι στην ακατοίκητη φλεγόμενη κατοικία.

Το χρονικό της επιχείρησης και η στιγμή που χάθηκε η επαφή

Ο συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής σήμανε στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου, με 20 πυροσβέστες και έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ, να κινητοποιούνται άμεσα.

Περιγράφοντας την επιχείρηση στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι οι πρώτες δυνάμεις διαπίστωσαν πως καίγονταν απορρίμματα στο υπόγειο. Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης, φέροντας πλήρη εξάρτηση και μέσα ατομικής προστασίας, μπήκαν στο κτίριο με εγκαταστάσεις νερού και κατέβηκαν στο υπόγειο μέσω μιας στενής, περιστρεφόμενης εσωτερικής σκάλας.

Λίγο αργότερα, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, εισήλθε στον χώρο και ο 43χρονος συνάδελφός τους για να ελέγξει την κατάστασή τους και να διαπιστώσει αν χρειάζονταν ενισχύσεις, όταν όμως επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έλαβε καμία απάντηση.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση των υπόλοιπων δυνάμεων, οι οποίες ανέσυραν τους δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και τον τρίτο συνάδελφό τους που αντιμετώπιζε έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο.

Ποιοι ήταν ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός ήταν ένας έμπειρος μάχιμος πυροσβέστης, ο οποίος πριν ενταχθεί στο Σώμα εργαζόταν επί χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδο ως οικοδόμος, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις σκληρές συνθήκες εργασίας.

Στο πλευρό του βρισκόταν ο μόλις 23 ετών Γιώργος Ζυμπίδης, με καταγωγή από την Καστοριά. Ο νεαρός πυροσβέστης είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο Σώμα.

Ασφυξία ή πτώση; Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως επισήμανε ο κ. Τσίγκας, οι συνθήκες στο υπόγειο ήταν ακραίες: υπήρχε πυκνός καπνός με μηδενική ορατότητα, εγκλωβισμένη θερμότητα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, ενώ το κλιμακοστάσιο δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα στις δύο πλευρές του και υπήρχε αβεβαιότητα για τη στατικότητά του.

Σε αυτό το πλαίσιο διερευνώνται δύο βασικά σενάρια:

Αποπροσανατολισμός και ασφυξία: Οι δύο πυροσβέστες ενδέχεται να παγιδεύτηκαν στο υπόγειο λόγω του πυκνού καπνού, αδυνατώντας να εντοπίσουν τη στενή σκάλα διαφυγής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάσυρσή τους οι φιάλες των αναπνευστικών τους συσκευών βρέθηκαν χωρίς διαθέσιμο αέρα , στοιχείο που εξετάζεται σε σχέση με τον θάνατο από εισπνοή καπνού.

Οι δύο πυροσβέστες ενδέχεται να παγιδεύτηκαν στο υπόγειο λόγω του πυκνού καπνού, αδυνατώντας να εντοπίσουν τη στενή σκάλα διαφυγής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάσυρσή τους , στοιχείο που εξετάζεται σε σχέση με τον θάνατο από εισπνοή καπνού. Θανατηφόρα πτώση: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γλίστρησαν στη στενή, χωρίς κάγκελα περιστρεφόμενη σκάλα ή να υποχώρησε κάποιο τμήμα της σαθρής κατασκευής.

Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση, η αυτοψία στον χώρο, καθώς και ο τεχνικός έλεγχος στον εξοπλισμό και τις συσκευές οξυγόνου των δύο ανδρών, αν και όπως σημείωσε στο ΕΡΤnews ο αντιστράτηγος ε.α. και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννης Σταμούλης, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

«Πολλές φορές κάνεις τον σταυρό σου αν θα καταφέρεις να βγεις»

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους οι πυροσβέστες εισέρχονται ακόμη και σε φλεγόμενα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ο κ. Σταμούλης εξήγησε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι πάντα η διάσωση ανθρώπινης ζωής, καθώς σε τέτοιους χώρους συχνά βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι.

Όπως τόνισε, τα κτίρια αυτά κρύβουν σοβαρούς κινδύνους, από προβάλματα στατικότητας μέχρι εύφλεκτα υλικά και σύριγγες.

«Πολλές φορές κάνεις τον σταυρό σου αν θα καταφέρεις να βγεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο κ. Τσίγκας υπενθύμισε ότι το Σώμα επεμβαίνει σε 60.000 έως 70.000 περιστατικά ετησίως, απαιτώντας αποφάσεις δευτερολέπτων σε απρόβλεπτες συνθήκες.

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