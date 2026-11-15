Κωνσταντινούπολη: Μια γάτα που νομίζει ότι είναι άγαλμα (Video) 

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Μια γάτα στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει πρωταγωνίστρια ενός απολαυστικού βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθισμένη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του μετρό, παρακολουθεί ακίνητη σαν άγαλμα την κίνηση των περαστικών, τόσο που σε κάνει να αμφιβάλεις ότι πρόκειται για αληθινό ζώο.

Το στιγμιότυπο προέρχεται από την περιοχή του σταθμού Γκαϊρετέπε (Gayrettepe) στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο εμπορικό κέντρο Ζορλού και τη σύνδεση με το δίκτυο Metrobus του Ζιντζιρλικουγιού.

Η γάτα έχει βολευτεί πάνω σε ένα κιγκλίδωμα δίπλα στις κυλιόμενες σκάλες και παραμένει ακίνητη, παρατηρώντας τους περαστικούς με αξιοθαύμαστη ηρεμία.

Το βίντεο κυκλοφορεί με τη χιουμοριστική τουρκική λεζάντα «Το άγαλμα του μετρό στην Τουρκία έγινε παγκόσμιο θέμα χάρη στην ομορφιά του», με το αστείο να βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι το υποτιθέμενο άγαλμα είναι μια πραγματική γάτα.

«Catstanbul»: Η Κωνσταντινούπολη, η πόλη των γατών

Η εικόνα δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, μιας πόλης όπου οι γάτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Μάλιστα, έχουν εξελιχθεί σε ανεπίσημους τουριστικούς πρεσβευτές της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κωνσταντινούπολη έχει αποκτήσει και το χαϊδευτικό προσωνύμιο «Catstanbul».

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