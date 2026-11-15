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15.11.2026 09:53

Νέες αποκαλύψεις για τη διαρροή – «μαμούθ» 22 εκατ. πολιτών στα γαλλικά ταχυδρομεία: Στο έλεος των χάκερ και ιατρικοί φάκελοι ασθενών

15.11.2026 09:53
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Νέα στοιχεία για τη γιγανταία κυβερνοεπίθεση στη Maileva, τη θυγατρική ψηφιακών υπηρεσιών του ομίλου La Poste, που εξέθεσε τα προσωπικά δεδομένα 22 εκατομμύριων ανθρώπων, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου (μεταξύ των οποίων οι Le Figaro, Ouest-France και Frandroid) μαρτυρούν ότι η υπόθεση είναι πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι αρχικά παρουσιάστηκε, καθώς κατά τη διάρκεια του 6ήμερου «μπλακ άουτ», εκτός από διευθύνσεις, έπεσαν και ιατρικοί φάκελοι στα χέρια των εισβολέων.

Το χρονικό της συγκάλυψης και το ντόμινο των αποκαλύψεων

Η Maileva κατέβασε αιφνιδιαστικά τους διακόπτες των υπηρεσιών της, το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν διαπίστωσε ύποπτες παραβιάσεις σε εταιρικούς λογαριασμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την αποστολή αλληλογραφίας εν αγνοία των ιδιοκτητών τους.

Για έξι ολόκληρες ημέρες, η πλατφόρμα παρέμεινε εκτός λειτουργίας. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Maileva επανήλθε ωστόσο δεν έκανε την παραμικρή επίσημη αναφορά για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Το «ντόμινο» των αποκαλύψεων ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου, όταν μια υπηρεσία υγείας στην πόλη Κεμπέρ (Quimper) παραδέχθηκε πρώτη ότι χάκερς «τρύπωσαν» στη βάση παρακολούθησης αλληλογραφίας της Maileva.

Χρειάστηκαν εβδομάδες πιέσεων και μαζικών ειδοποιήσεων, τον Νοέμβριο, για να αποκαλυφθεί το μέγεθος της διαρροής: συνολικά 39 εκατομμύρια εγγραφές αλληλογραφίας παραβιάστηκαν, εκθέτοντας 22 εκατομμύρια πολίτες.

Στο στόχαστρο και νοσοκομεία

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της La Poste ότι η ζημιά περιορίστηκε σε ονοματεπώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις, η έρευνα της εφημερίδας Le Figaro απέδειξε πως αυτό δεν ήταν αλήθεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανάμεσα στους πελάτες που επλήγησαν βρίσκονται και κρίσιμες δομές υγείας, όπως το εμβληματικό Νοσοκομείο Foch, στα προάστια του Παρισιού, και τα ιατρικά εργαστήρια του ομίλου Inovie.

Στην περίπτωση του Νοσοκομείου Foch, η παραβίαση ξεπέρασε κάθε όριο με χάκερς να αποκτούν πρόσβαση ακόμα και σε περιεχόμενο επιστολών υπενθύμισης πληρωμής, υποκλέπτοντας αριθμούς τιμολογίων, ακριβείς ημερομηνίες νοσηλείας ή θεραπειών καθώς και οφειλόμενα ποσά.

Χιλιάδες ενοικιαστές μεγάλων οργανισμών κοινωνικής κατοικίας (όπως οι Flandre Opale Habitat, Altéal και IZILO) είδαν τα προσωπικά τους στοιχεία να διαρρέουν.

Φόβοι για «κύμα» εκβιασμών και απάτες

Η έκθεση τέτοιων προσωπικών δεδομένων ανοίγει την όρεξη στα κυκλώματα κυβερνοεγκλήματος για στοχευμένες επιθέσεις εξαπάτησης (phishing) υψηλής αληθοφάνειας.

Το Νοσοκομείο Foch εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες για ψεύτικα ειδοποιητήρια πληρωμής, καλώντας όσους έπεσαν θύματα και μετέφεραν χρήματα σε ύποπτους λογαριασμούς να κινηθούν άμεσα νομικά και τραπεζικά.

Το «χτύπημα» στη Maileva έρχεται να προστεθεί σε ένα πρωτοφανές σφυροκόπημα κυβερνοεπιθέσεων στη Γαλλία μέσα στο 2026, που ξεκίνησε με την παραβίαση των φορολογικών αρχών το καλοκαίρι και τη ληστεία των 100 εκατ. ευρώ στην τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την ευαλωτότητα των ψηφιακών «κολοσσών» στους οποίους το κράτος και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τυφλά τα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών.

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