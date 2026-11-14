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14.11.2026 13:35

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες, 23 και 40 χρόνων – Σε κατάσταση σοκ στο 251 ο τρίτος συνάδελφός τους

14.11.2026 13:35
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Νεκροί είναι οι δύο πυροσβέστες που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μετά από μερική κατάρρευση φλεγόμενου κτιρίου, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ζεφύρι.

Άλλος ένας συνάδελφός τους έχει διακομιστεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο 251, όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ.

Οι δύο πυροσβέστες -ηλικίας 23 και 40 χρόνων, αντίστοιχα, πενταετούς θητείας- εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, όταν υποχώρησε η εσωτερική σκάλα. Δεν απαντούσαν στον ασύρματο με αποτέλεσμα να προκληθεί συναγερμός και να ξεκινήσουν εντατικές έρευνες στα χαλάσματα για τον εντοπισμό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Κατσαντώνη.

Στο σημείο έσπευσαν επιτόπου 20 πυροσβέστες, με έξι οχήματα, από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τμήμα της στέγης και του εσωτερικού κτιρίου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι δύο πυροσβέστες και ένας τρίτος συνάδελφός του, που μεταφέρθηκε στο 251 νοσοκομείο, να λιποθυμήσει από τους καπνούς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Τα συλλυπητήρια του Ευάγγελου Τουρνά

Σε δήλωσή του για την τραγωδία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

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