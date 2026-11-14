Τσουκαλάς: Η μόνη σταθερότητα που εγγυάται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα, στην αλαζονεία και στη διαφθορά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Όταν ρωτά η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ονόματι του ελληνικού λαού αν γνωρίζει η κυβέρνηση τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και η απάντηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας είναι να ρωτήσει τον Ερντογάν, μας ξεπερνά όλους, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του ΟΡΕΝ με τους δημοσιογράφους Χ. Τσιγουρή και Χ. Φώσκολου, ανέφερε επίσης τα εξής: «Όταν ο κ. Χατζηβασιλείου την εξισώνει με την ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ στον καταναλωτή, αυτό συνιστά μια άστοχη δήλωση διότι η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τον καταναλωτή αναγνωρίζοντας του δικαιώματα. Είναι θέση της κυβέρνησης ότι σκάβουμε στο χωράφι της Τουρκίας;».

Επιπλέον, σχολιάζοντας την κυβερνητική θέση ότι η ρηματική διακοίνωση είναι ένα ήπιο διπλωματικό μέσο, σημείωσε την αντίφαση φέρνοντας ως παράδειγμα σειρά ελληνικών ρηματικών διακοινώσεων επί σοβαρών γεγονότων.

«Το 2021 η χώρα μας και ορθά ανακοίνωσε με ρηματική διακοίνωση στα Ηνωμένα Έθνη τις συντεταγμένες της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Ηταν ένα “ήπιο μέτρο”, που δεν παρήγαγε αποτελέσματα; Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης;

Το 2012 τον νόμο 4001/2011 που αποτύπωνε τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ, η κυβέρνηση πάλι με ρηματική διακοίνωση το κοινοποίησε», τόνισε.

Ερχόμενος στα θέματα της οικονομίας ο Κ. Τσουκαλάς προκάλεσε τον παριστάμενο υφυπουργό Οικονομικών να αιτιολογήσει γιατί η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ώστε να αρθούν οι ηλικιακοί «κόφτες» στο επίδομα των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους.

Απαντώντας, δε, στη σπέκουλα για τη θετική ψήφος του ΠΑΣΟΚ σε επιμέρους άρθρα του χθεσινού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, ο Εκπρόσωπος Τύπου απηύθυνε το ερώτημα:

«Πόσα άρθρα είχε το νομοσχέδιο; 51 άρθρα και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα 10. Αφήστε λοιπόν αυτά τα κόλπα. Αφήστε τη φθηνή σπέκουλα και απολογηθείτε στους πολίτες γιατί δεν θέλετε να πάρουν τα 400 ευρώ όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί απορρίψατε την τροπολογία μας για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα».

Τέλος, σχετικά με την υπόθεση Τσαβδαρίδη ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως αποτυπώνει την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας όπου επικρατεί αναξιοκρατία και η λαφυραγώγηση του κράτους.

«Πριν τον κ. Τσαβδαρίδη, ήταν η περίπτωση Μπεκίρη που ήταν διευθυντής του Πρωθυπουργού χωρίς διορισμό, χωρίς ΦΕΚ και πόθεν έσχες. Και νωρίτερα υπήρχε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μόνη σταθερότητα που φέρνετε είναι στα σκάνδαλα και στην αλαζονεία».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Η κυβέρνηση κατάφερε να καταρρίψει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων (Video)

Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο» για το 2027, το στοίχημα της ανάπτυξης και η μάχη με την ακρίβεια

Ώρα εξηγήσεων για το καλώδιο: Mετά τον Ανδρουλάκη και τον Κουτσούμπα, ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου