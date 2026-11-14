Αρνείται να συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη ο Βελόπουλος – «Δεν θα λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο»

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Την άποφασή του να μην συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο της ενημερώσης των πολιτικών αρχηγών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και το καλώδιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε σε δήλωσή του: «Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα, διότι δεν θα διαβάσουμε τι λέει μία ρηματική διακοίνωση, η οποία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα εγκληματικό λάθος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπράξουμε σε μία επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία της κυβέρνησης, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον απαράδεκτο εμπαιγμό».

«Αφήνουμε τα άλλα κόμματα να γελοιοποιηθούν και να γίνουν δεκανίκια της κυβέρνησης με το “θα διαβάσετε – δεν θα διαβάσετε”. Δεν θα πάμε λοιπόν στο υπουργείο Εξωτερικών και αφήνουμε τα άλλα κόμματα να διασυρθούν, διαβάζοντας ένα περίγραμμα για ένα μείζον εθνικό θέμα, που μπορεί να είναι ακόμα και ψευδές. Και το κυριότερο: Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε (νομιμοποιώντας με την παρουσία μας τα κυβερνητικά λάθη), λέγοντας απλώς τη γνώμη μας χωρίς να μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη ως έθνος. Γλάστρες εμείς και δεκανίκια δεν γινόμαστε», πρόσθεσε.

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