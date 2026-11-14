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14.11.2026 13:18

Μπλακ – άουτ στις ΗΠΑ: «Ντόμινο» καθυστερήσεων και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Έως 2 ώρες στις πτήσεις από και προς Νέα Υόρκη

14.11.2026 13:18
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Καθυστερήσεις έως και δύο ωρών καταγράφονται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης, μετά το μπλακ άουτ στις αερομεταφορές των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι η «βλάβη» αποκαθίσταται σταδιακά από τις 2:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), το ντόμινο των καθυστερήσεων συνεχίζει να επηρεάζει τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Καθυστερήσεις έως και δύο ώρες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα παρουσιάζουν καθυστερήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κυμαίνονται από μία έως μιάμιση ώρα, ενώ σε άλλες φτάνουν τις δύο ώρες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πτήσης που αναμενόταν να προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:05 το πρωί, αλλά έφτασε με σημαντική καθυστέρηση.

Παρά την έναρξη αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειές του εξακολουθούν να επηρεάζουν το πρόγραμμα των πτήσεων.

Σταδιακή εξομάλυνση μέχρι το απόγευμα

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται σταδιακά όσο περνούν οι ώρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι απογευματινές πτήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με αισθητά μικρότερες καθυστερήσεις, με προοπτική την πλήρη ομαλοποίηση των δρομολογίων.

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