«Carnaval de Luz»: Το νέο άλμπουμ των U2 περιλαμβάνει τραγούδι με την Ντόλι Πάρτον

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Οι U2 επιστρέφουν με νέα μουσική. Το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα κυκλοφόρησε χθες τον 16ο δίσκο του, με τίτλο «Carnaval de Luz».

Το άλμπουμ «Carnaval de Luz» περιλαμβάνει τα σινγκλ «Street of Dreams», «Silencio», «The Greatest Show on Earth» και το «Torn», τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η αείμνηστη σταρ της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ τον Ιούνιο, καθιστώντας το ντουέτο την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική της εμφάνιση πριν από τον θάνατό της.

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