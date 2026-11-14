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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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14.11.2026 12:57

Sanrivatti One: Ένα supercar που το οδηγάς… γονυπετής

14.11.2026 12:57
Sanrivatti-One-1

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Από τότε που κατασκευάστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα, σχεδόν τα πάντα έχουν αλλάξει. Οι κινητήρες, τα συστήματα μετάδοσης, οι αναρτήσεις, τα υλικά κατασκευής και, φυσικά, οι επιδόσεις. Υπάρχει όμως κάτι που παρέμεινε ουσιαστικά ίδιο και αυτό είναι η θέση οδήγησης. Ο οδηγός ενός τετράτροχου, είτε πρόκειται για μπουλντόζα, είτε για hyper car, κάθεται σε ένα κάθισμα, με την πλάτη του σχετικά όρθια και τα πόδια απλωμένα μπροστά.

Φανταστείτε λοιπόν ότι μπαίνετε σε ένα αυτοκίνητο και  ξεκινάτε να οδηγείτε με το κεφάλι μπροστά και τα πόδια πίσω, σε μια στάση που μοιάζει σαν να κάνεις κάτι (ή να σου κάνουν κάτι) το οποίο δεν μπορώ να το γράψω.

Αυτή είναι η πρόταση της ολλανδικής Sanrivatti, η οποία στις 13 Νοεμβρίου αποκάλυψε περισσότερα στοιχεία για τη σχεδίαση του πρώτου της μοντέλου, που έχει το πολύ πρωτότυπο (για πρώτο αυτοκίνητο) όνομα, One.

Η συνέχεια στο autotypos.

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