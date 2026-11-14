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14.11.2026 12:42

Πιερία: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη απόρριψη και ταφή 1.250 τόνων μπάζων

14.11.2026 12:42
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Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την παράνομη απόρριψη και ταφή περίπου 1.250 τόνων μπάζων σε αγροτεμάχιο στην Πιερία.

Για την υπόθεση, που διερευνούν αστυνομικοί του τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης, αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Το χρονικό

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, χθες Παρασκευή, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 73χρονο να απορρίπτει μπάζα ανακαινίσεων από φορτηγό εταιρείας στην οποία εργαζόταν, ενώ ένας 58χρονος πραγματοποιούσε με μηχάνημα έργων διάστρωση και ταφή των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η παράνομη δραστηριότητα είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου του 2026, με συστηματική μεταφορά και απόρριψη αποβλήτων στο αγροτεμάχιο.

Οι ποσότητες που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν φτάνουν τους 1.250 τόνους, ενώ το οικονομικό όφελος των τριών συνδιαχειριστών του χώρου αποθήκευσης υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή των αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση, περιβαλλοντική υποβάθμιση και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

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