Πιερία: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη απόρριψη και ταφή 1.250 τόνων μπάζων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την παράνομη απόρριψη και ταφή περίπου 1.250 τόνων μπάζων σε αγροτεμάχιο στην Πιερία.

Για την υπόθεση, που διερευνούν αστυνομικοί του τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης, αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Το χρονικό

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, χθες Παρασκευή, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 73χρονο να απορρίπτει μπάζα ανακαινίσεων από φορτηγό εταιρείας στην οποία εργαζόταν, ενώ ένας 58χρονος πραγματοποιούσε με μηχάνημα έργων διάστρωση και ταφή των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η παράνομη δραστηριότητα είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου του 2026, με συστηματική μεταφορά και απόρριψη αποβλήτων στο αγροτεμάχιο.

Οι ποσότητες που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν φτάνουν τους 1.250 τόνους, ενώ το οικονομικό όφελος των τριών συνδιαχειριστών του χώρου αποθήκευσης υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή των αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση, περιβαλλοντική υποβάθμιση και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

«Λύκε, λύκε είσαι εδώ;» – Η επιχείρηση σύλληψης της «πονηρής Ασπασίας», που δάγκωσε δυο παιδάκια στη Χαλκιδική

Επιστρέφει τη Δευτέρα στο Ηράκλειο για τεχνικές εργασίες το «Abeille Marengo»

264 καταγγέλλουν τον πρύτανη του Πολυτεχνείου ότι δεν έδωσε αίθουσα για εκδήλωση αντιστασιακών της χούντας