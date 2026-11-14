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14.11.2026 12:02

Επιστρέφει τη Δευτέρα στο Ηράκλειο για τεχνικές εργασίες το «Abeille Marengo»

14.11.2026 12:02
Abeille Marengo

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Στο λιμάνι του Ηρακλείου θα επιστρέψει τη Δευτέρα το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρία NEXANS, προκειμένου να διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το γαλλικό ερευνητικό «Abeille Marengo» πραγματοποιεί τις τελευταίες ώρες εργασίες βυθομέτρησης με αντίθετη φορά, επιστρέφοντας δηλαδή στο σημείο αφετηρίας του, αφού κάθε πέρασμά του πραγματοποιείται σε δύο κατευθύνσεις, δηλαδή μπροστά και πίσω, προκειμένου να “σκανάρεται” πλήρως όλο το διάστημα που διανύει.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο του πέρασμα και από τις δύο κατευθύνσεις, τότε το ερευνητικό θα επιστρέψει στο Ηράκλειο αφενός γιατί το πλήρωμά του δεν έχει διακόψει τις εργασίες του για 18-20 ημέρες συνεχώς, καθώς προβλέπεται σχετική παύση. Και αφετέρου για να πραγματοποιήσει τεχνικές εργασίες στο σκάφος.

Σημειωτέον ότι αυτή η παύση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό του γαλλικού ερευνητικού τουλάχιστον άλλες 15 φορές σε διάρκεια εξαμήνου, όσο δηλαδή διαρκούν οι σχετικές έρευνες και κατόπιν της προγραμματισμένης παύσης το ερευνητικό θα κινηθεί εκ νέου νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

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