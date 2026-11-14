Πολυτεχνείο: Τα «Μαγικά Μαξιλάρια» και η «Ντενεκεδούπολη» έγιναν μάθημα Δημοκρατίας στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεκαέξι μαξιλάρια, ισάριθμα παιδικά όνειρα και μια διαφορετική προσέγγιση της επετείου του Πολυτεχνείου.

Στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου, οι μαθητές της Α΄ τάξης γνώρισαν την έννοια της Δημοκρατίας μέσα από τη λογοτεχνία και μια πρωτότυπη βιωματική δραστηριότητα.

Με αφετηρία «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» του Ευγένιου Τριβιζά και τη «Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου, οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να εξηγήσουν στα παιδιά τι σημαίνει να στερείται κάποιος την ελευθερία του και γιατί έχει σημασία να μπορεί να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς.

Οι δύο ιστορίες αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο για την προσέγγιση της δικτατορίας, μιας έννοιας που δύσκολα γίνεται αντιληπτή από μαθητές ηλικίας έξι ετών.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του σχολικού συγκροτήματος κ. Αριστείδης Γρατσίας, η πρωτοβουλία οργανώθηκε με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αναζητώντας έναν τρόπο διδασκαλίας που θα ανταποκρινόταν στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών.

«Τα πρωτάκια δυσκολεύονται να καταλάβουν τι είναι δικτατορία. Μέσα από τα παραμύθια, όμως, μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει να υπάρχει κάποιος που απαγορεύει στους άλλους να γελούν, να παίζουν, να κάνουν διαλείμματα ή να διασκεδάζουν», εξήγησαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ιστορία του Ευγένιου Τριβιζά, στην οποία ένας αυταρχικός κυβερνήτης επιχειρεί να ελέγξει ακόμη και τα όνειρα των υπηκόων του, χρησιμοποιώντας εφιαλτικά μαξιλάρια.

«Επεξεργαστήκαμε το παραμύθι και τους άρεσε πάρα πολύ η ιστορία με τα εφιαλτικά μαξιλάρια. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να φέρουν τα δικά τους από το σπίτι και να τα μετατρέψουμε σε μαγικά, με εικόνες που συμβολίζουν την ελπίδα, την αισιοδοξία, την αγάπη και τη συνεργασία», ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί.

Η αρχική ιδέα ήταν να ζωγραφίσουν πάνω στα υφάσματα ήλιους, ουράνια τόξα και χαμογελαστά συννεφάκια.

Τα παιδιά, ωστόσο, δεν ήθελαν να χαλάσουν τα μαξιλάρια τους. Έτσι, βρέθηκε μια εναλλακτική λύση: η κατασκευή διακοσμητικών ζωνών από αρωματικό αφρώδες υλικό, τις οποίες στόλισαν με χρυσόσκονη, καρδιές και πολύχρωμα σχέδια.

«Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε είχε ένα πολύ ευχάριστο άρωμα και πραγματικά μοσχοβόλησε η τάξη», περιέγραψαν οι εκπαιδευτικοί, αναφερόμενοι στην ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

Ακολούθησε το πιο ενδιαφέρον μέρος της δραστηριότητας. Οι μαθητές ακούμπησαν στα μαξιλάρια τους, έκλεισαν τα μάτια και άρχισαν να περιγράφουν τι θα ήθελαν να ονειρευτούν. Οι αφηγήσεις τους περιλάμβαναν παιχνίδια στη φύση, ταξίδια, φιλίες και έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να ζουν ειρηνικά και να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη.

«Σε αυτή την ηλικία η φαντασία λειτουργεί με έναν μοναδικό τρόπο. Τα παιδιά πιστεύουν πραγματικά ότι τα μαξιλάρια μπορούν να ζωντανέψουν και να αποκτήσουν μαγικές ιδιότητες. Ο ενθουσιασμός τους ήταν τόσο μεγάλος, που όταν άρχισαν να περιγράφουν τα όνειρά τους, αποφασίσαμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία», σημείωσαν οι εκπαιδευτικοί.

Η δράση ολοκληρώθηκε με φωτογράφιση των μαθητών στην αυλή του σχολείου, κρατώντας ο καθένας τη δημιουργία του.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το ζητούμενο δεν ήταν να απομνημονεύσουν τα παιδιά ιστορικά γεγονότα που ακόμη δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως, αλλά να αντιληφθούν μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τη διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία και την επιβολή.

Η επιλογή των παραμυθιών επέτρεψε να συνδεθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου με καταστάσεις οικείες στους μαθητές, όπως το παιχνίδι, η έκφραση συναισθημάτων και η δυνατότητα να αποφασίζουν για τον εαυτό τους.

Στο σχόλασμα, οι δεκαέξι μαθητές επέστρεψαν στα σπίτια τους παίρνοντας μαζί τα στολισμένα μαξιλάρια τους. Μια δραστηριότητα που ξεκίνησε από δύο λογοτεχνικά έργα κατέληξε σε μια πρώτη γνωριμία με τις δημοκρατικές αξίες, μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο τα παιδιά της πρώτης δημοτικού.

Διαβάστε επίσης:

Επέτειος Πολυτεχνείου: Η «συνταγή» του 2025 οδηγός για τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. – Τι απαντά η Δημογλίδου για παρουσία αστυνομικών μέσα στο ΕΜΠ (Video)

Σβάστικες στα θρανία, μαχαίρια στους δρόμους: Η ύπουλη ανασύνταξη της ακροδεξιάς

ΕΦΕΤ: Η διασφάλιση μη διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας, βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων