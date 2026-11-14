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14.11.2026 10:11

ΕΦΕΤ: Η διασφάλιση μη διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας, βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων

14.11.2026 10:11
Suntirisi trofimon

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Τη σημασία της διατήρησης των τροφίμων στη σωστή θερμοκρασία αναδεικνύουν οι πρόσφατες αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (σούπερ-μάρκετ, κρεοπωλεία κ.τ.λ.) σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, η διασφάλιση μη διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας – από την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ως και την διάθεσή τους στον τελικό καταναλωτή – αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ευαλλοίωτων τροφίμων (κρεοπωλεία, σούπερ-μάρκετ), είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων που διαθέτουν στην αγορά.

Εφόσον υπάρχει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά.

Οι αρμόδιες αρχές, όπως ο ΕΦΕΤ, μπορούν να επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και να συντονίζουν τη διαχείριση σχετικών περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα ψύξης και κατ’ επέκταση, την ασφάλεια των τροφίμων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά και τον ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ στην ίδια ανακοίνωση, επικαλείται τις συστάσεις για τις επιχειρήσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, με αφορμή περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων και στην Ελλάδα, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Αποσύνδεση των συστημάτων ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο και απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (VPN) με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση
  • Αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών και εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας
  • Αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή

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