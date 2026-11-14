Εθνική Ελλάδας: Επιστρέφει στο Βόλο μετά τη συντριβή, μαζεύει τα κομμάτια της και… «κοιτάει» πρόκριση – Μόνο νίκη θέλει με τη Σερβία, τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

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Μια από τις πιο «μαύρες» και εφιαλτικές βραδιές της ιστορίας της έζησε το βράδυ της Παρασκευής η Εθνική Ελλάδας, που γνώρισε τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία.

«Αυτό το παιχνίδι μάς πλήγωσε και θα μας πληγώνει για πολύ καιρό ακόμα», είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ντροπιαστική ήττα και τα σκυμμένα κεφάλια όλων (ποδοσφαιριστών, παραγόντων, προπονητών) κατά την αποχώρηση της ομάδας από το γήπεδο το επιβεβαίωνε.

«Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα», συμπλήρωσε ο Γιοβάνοβιτς και προσπάθησε να δώσει το σύνθημα για την επόμενη μέρα:

«Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με την Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο-τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες, από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με την Σερβία».



Τα σενάρια πρόκρισης

Στην πραγματικότητα βέβαια, η Εθνική Ελλάδας παραμένει εντός των στόχων της όπως τους είχε θέσει με την έναρξη των ομίλων του Nations League.

Η Εθνική υποδέχεται στο τελευταίο παιχνίδι για τους ομίλους την Σερβία που μετράει πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς και θέλει να πάρει την νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Γερμανία που την ίδια ώρα θα υποδέχεται την Ολλανδία.

Αν βέβαια η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία, στην Ελλάδα δεν θα φτάνει ούτε ενδεχόμενη νίκη με την Σερβία καθώς σε αυτό το σενάριο θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θα τερματίσει τρίτη και θα μείνει εκτός play off.

Αν από την άλλη, η Γερμανία δεν καταφέρει να νικήσει την Ολλανδία τότε η Ελλάδα ενδέχεται να περάσει στα play off και χωρίς να νικήσει την Σερβία, αρκεί το αποτέλεσμά της να μην είναι χειρότερο από αυτό της Γερμανίας. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με την Γερμανία στους 8 βαθμούς, σενάριο που αν ισχύει και με το τέλος της διαδικασίας των ομίλων της δίνει την πρόκριση

Η αποστολή της Εθνικής επιστρέφει το βράδυ στην Ελλάδα (στις 18:00 αναχωρεί η πτήση από την Ολλανδία), με όσους δεν έπαιξαν χθες (ή μπήκαν ως αλλαγή) να προπονούνται το πρωί, ενώ το επόμενο διήμερο αναμένεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις για να αντιστραφεί το κλίμα.

Η βαθμολογία:

Ολλανδία 11 (14-5)

Ελλάδα 8 (5-10)

Γερμανία 8 (6-3)

Σερβία 0 (4-11)



Η τελευταία αγωνιστική:

Ελλάδα-Σερβία

Γερμανία-Ολλανδία

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