Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: Έχει πάει 9 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας – «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να κυβερνήσει για λίγο» (Video)

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Στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να εξαπολύει νέα πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το επεισόδιο στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη διακομιδή της προϊσταμένης της υπηρεσίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στις επανειλημμένες επισκέψεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην υπηρεσία, υποστηρίζοντας ότι έχει συγκρουστεί με πλήθος εργαζομένων.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση. Τον συνέλαβαν τον πρώτο επιθεωρητή με το αυτόφωρο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρέμεινε έξω από το αστυνομικό τμήμα, διαμαρτυρόμενη έντονα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Έμεινε όλο το βράδυ στο τμήμα και εκείνη ήταν απ’ έξω και ούρλιαζε στους αστυνομικούς», είπε και πρόσθεσε πως στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια «η κυρία για την οποία μιλάμε τώρα».

Η μεταφορά της προϊσταμένης στο νοσοκομείο και οι καταγγελίες

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε εκτενή αναφορά για το λιποθυμικό επεισόδιο της προϊσταμένης επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο “Γεννηματάς” με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποδίδοντας την κατάσταση της στην ένταση που προηγήθηκε με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί οργανωμένης επίθεσης εναντίον της. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», διερωτήθηκε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αποδίδει τις αντιδράσεις που δέχεται σε συντονισμένες ενέργειες εναντίον της, κάνοντας λόγο για «μανία καταδίωξης».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου που παρέλαβε την επιθεωρήτρια.

«Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε.

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε, επίσης, τη δημόσια παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί για το συμβάν, διερωτώμενος εάν και εκείνος συμμετέχει σε κάποια υποτιθέμενη συνεννόηση εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Και ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;», ανέφερε ειρωνικά. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», επανέλαβε.

«Μισό αγχολυτικό πριν από συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έρχεται συστηματικά σε αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε συνομιλία που -όπως είπε- είχε με βουλευτή αντίπαλου πολιτικού χώρου, ο οποίος του περιέγραψε τη δυσκολία συμμετοχής σε συνεδριάσεις παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», είπε -μεταξύ άλλων-, ενώ απευθυνόμενος εμμέσως στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο: «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο».

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