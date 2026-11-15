Μήνυμα Τασούλα από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

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Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιούνται σήμερα στη Σάμο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 114ης Επετείου της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη στο Βαθύ και προέβη σε δήλωση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Σήμερα από τη Σάμο, τιμούμε την πιο ιστορική επέτειο του ακριτικού αυτού νησιού. Τιμούμε την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου 1912, όταν, πριν από 114 χρόνια, ο λαός της Σάμου, υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή Σοφούλη, κήρυξε επιτέλους την ένωση του νησιού με τη μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα.

Από τότε, πέρασαν 114 χρόνια. Η Σάμος, ελεύθερη πια, ακολουθεί την πορεία των ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Πορεύεται με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για το αύριο. Η Σάμος δεν είναι πια ένα νησί που τελεί υπό ηγεμονία. Η Σάμος ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παλεύει και πετυχαίνει την προκοπή της και συμβολίζει την ασφάλεια που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στις ακριτικές αυτές περιοχές νιώθουν απέναντι σε κάθε απειλή.

Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Και το παράδειγμα της Σάμου, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονική Τουρκία, είναι χαρακτηριστικό.

Εν ελευθερία και με αυτοπεποίθηση φροντίζει για το μέλλον της, για το μέλλον των παιδιών της και αξιοποιεί την ελευθερία που κατέκτησε πριν από 114 χρόνια. Χρόνια πολλά, λοιπόν, από την ακριτική Σάμο!».

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