Μαρούσι: Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισίας – Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Πεντέλης και Κηφισίας, στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του -κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες- ανετράπη και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνθρωπος.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Εξαιτίας των κλειστών λωρίδων κυκλοφορίας καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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