Νάπολη: Δέος και συγκίνηση με το έργο «Άγιες Μητέρες της Γάζας» (Photo)

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Μια βαθιά συγκινητική εικαστική παρέμβαση φιλοξενείται στο ιστορικό παρεκκλήσι Pappacoda, στην καρδιά της Νάπολης. Ο Ιταλός εικαστικός και βραβευμένος φωτορεπόρτερ Εντουάρντο Καστάλντο παρουσίασε το έργο με τίτλο «Holy Mothers of Gaza No. 20» (Άγιες Μητέρες της Γάζας Αρ. 20), προκαλώντας έντονο προβληματισμό και διεθνές ενδιαφέρον.

Το έργο στηρίζεται σε μια συμβολική, πολυεπίπεδη τεχνική μεικτών μέσων. Στην εξωτερική του επιφάνεια απεικονίζεται μια παραδοσιακή, κλασική παράσταση της Παναγίας με το Θείο Βρέφος. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης έχει «ξεφλουδίσει» κυριολεκτικά αυτό το εξωτερικό στρώμα της ζωγραφικής, αποκαλύπτοντας από κάτω μια συγκλονιστική φωτογραφία μιας Παλαιστίνιας μητέρας που κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της μέσα στα ερείπια της Γάζας.

Μέσα από αυτή τη σύζευξη της χριστιανικής εικονογραφίας με τη σύγχρονη πολεμική φωτοδημοσιογραφία, ο Καστάλντο επιχειρεί να συνδέσει το ιερό σύμβολο της μητρότητας της δυτικής τέχνης με τον ανθρώπινο πόνο και την απώλεια που βιώνουν σήμερα οι οικογένειες στη Γάζα.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς παρεμβάσεων του καλλιτέχνη σε εκκλησίες και ιστορικά σημεία της Νάπολης, υπενθυμίζοντας τον ρόλο της τέχνης ως γέφυρα ενσυναίσθησης και ιστορικής μνήμης.

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