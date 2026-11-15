Ιράν: Η στιγμή που τάνκερ τυλίγονται στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στο Ορμούζ (Video)

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Δύο τάνκερ, τα οποία έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ, τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.
Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι οι εκρήξεις προήλθαν από θαλάσσιες νάρκες, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε σημεία που το Ιράν δεν έχει δώσει έγκριση να χρησιμοποιούνται ως θαλάσσιοι διάδρομοι.
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