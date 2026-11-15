Ιράν: Η στιγμή που τάνκερ τυλίγονται στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στο Ορμούζ (Video)

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Δύο τάνκερ, τα οποία έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ, τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι οι εκρήξεις προήλθαν από θαλάσσιες νάρκες, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε σημεία που το Ιράν δεν έχει δώσει έγκριση να χρησιμοποιούνται ως θαλάσσιοι διάδρομοι.

IRGC Navy: Two tankers with transponders off hit mines on an unauthorized Strait of Hormuz route. One supertanker carrying 2M+ barrels of crude sank in the southern Persian Gulf, while the second burns. IRGC warns ships against US-backed covert passage and deception.#Iran pic.twitter.com/PgyxqZhRRK — Iran Nuances (@IranNuances) November 15, 2026

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