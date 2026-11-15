Ποιο μεταχειρισμένο πωλείται σήμερα στην Ελλάδα ακριβότερα απ’ όσο κόστιζε καινούριο

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Το 2019, ακόμη και το ακριβότερο τετραθέσιο Suzuki Jimny με αυτόματο κιβώτιο κόστιζε 20.170 ευρώ στην Ελλάδα. Σήμερα, για ένα μεταχειρισμένο της ίδιας χρονιάς με 59.000 km, η ζητούμενη τιμή φτάνει τα 35.980 ευρώ.

Με 30.000 ευρώ, το 2019 μπορούσες να μπεις σε μια έκθεση της Suzuki, να παραγγείλεις το πλουσιότερο χειροκίνητο Jimny και να κρατήσεις στην τσέπη σου πάνω από 12.000 €. Επτά χρόνια αργότερα, το ίδιο ποσό φτάνει οριακά για ένα μεταχειρισμένο της ίδιας χρονιάς. Σε αγγελία στο Κορωπί, ένα τετραθέσιο Jimny με χειροκίνητο κιβώτιο και 80.000 km στο οδόμετρο προσφέρεται για 29.980 ευρώ.

Για να δούμε πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, ανατρέξαμε στον ελληνικό τιμοκατάλογο της Suzuki της 15ης Ιανουαρίου 2019 και τον βάλαμε δίπλα σε δύο αγγελίες για επιβατικά Jimny εκείνης της χρονιάς. Και τα δύο έχουν τέσσερις θέσεις, τον βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων με τους 102 ίππους και τετρακίνηση.

Το ένα είναι χειροκίνητο και το άλλο αυτόματο, διάκριση που έχει σημασία γιατί η διαφορά τιμής ανάμεσα στα δύο κιβώτια ήταν αισθητή ήδη από καινούρια.

Πόσο κόστιζε το τετραθέσιο Jimny το 2019;

Η γκάμα ξεκινούσε από τις 16.270 € για το χειροκίνητο Jimny 1.5 GL. Με επιπλέον 1.400 €, στις 17.670 €, αγόραζες την έκδοση GLX, που πρόσθετε μεταξύ άλλων προβολείς LED, ζάντες αλουμινίου και οθόνη αφής με πλοήγηση. Για όποιον ήθελε το αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων, η τιμή ανέβαινε στις 18.670 € για το GL και στις 20.170 € για το GLX. Οι τιμές περιλάμβαναν ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης. Η Suzuki χρέωνε χωριστά 320 € για προετοιμασία και μεταφορά.

Το πρώτο Jimny της έρευνας είναι μοντέλο του 2019, με χειροκίνητο κιβώτιο και 80.000 km. Ο πωλητής ζητά 29.980 € και το περιγράφει ρητά ως τετραθέσιο επιβατικό. Η αγγελία δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για GL ή GLX, οπότε για τη σύγκριση παίρνουμε την υψηλότερη από τις δύο αρχικές τιμές. Ακόμη και απέναντι στις 17.670 € του χειροκίνητου GLX, το μεταχειρισμένο κοστολογείται 12.310 € ακριβότερα. Αν προσθέσουμε και τα τότε έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, η διαφορά παραμένει στις 11.990 €.

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