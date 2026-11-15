search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 15:27
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 15:04

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί που έκαναν κόντρες – Έτρεχαν με 161 χλμ./ώρα

15.11.2026 15:04
klisi_troxaia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη δύο οδηγών ηλικίας 33 και 23 ετών που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με τα οχήματά τους προχώρησαν τις πρωινές ώρες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Οι δύο οδηγοί, που κινούνταν με τα ΙΧΕ αυτοκίνητά τους με ταχύτητα 161 χλμ./ώρα και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, αντί του νομίμου ορίου των 90 χλμ./ώρα εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. 

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς θέτοντας σε κίνδυνο τους άλλους οδηγούς.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων: «Κανένας θάνατος στο οδικό δίκτυο δεν πρέπει να είναι αποδεκτός»

Λασίθι: 51χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη του Αγίου Νικολάου

Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypan laikes

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές για τον καταναλωτή» (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

kimis-atm
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ και έκλεψαν τις κασετίνες με τα χρήματα

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Πατουλίδου για Οδυσσέα Δήμα: «Ακόμη και τo συγγνώμη τo ακούω βρίσκω βερεσέ» (Video)

lutnick
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Nvidia: «Τρίζει» η καρέκλα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ – Οι παρασκηνιακές συμφωνίες με τον Χουάνγκ και η Megaspeed

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 15:26
ypan laikes

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές για τον καταναλωτή» (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

kimis-atm
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ και έκλεψαν τις κασετίνες με τα χρήματα

1 / 3